Fin de « Triade » expliquée : pourquoi ils ont séparé Rebecca, Tamara et Aleida

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Inspiré de faits réels« Triade » c’est une Série de thrillers dramatiques mexicains de Netflix Ce qui suit raconte l’histoire de Rebecca (Maite Perroni), une coroner qui, après avoir découvert qu’elle a deux sœurs identiques, entame une enquête pour découvrir la vérité sur son origine.

La fiction créée par Leticia López-Margalli commence avec Aleida Trujano, présidente d’une grande entreprise internationale qui recrute des cadres de haut niveau, entrant dans un immeuble armé à la recherche de la psychologue Julia Bátiz. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle demande qu’ils convoquent les médias, mais avant que cela ne puisse se produire, elle est abattue par l’un des policiers.

Rebecca arrive sur les lieux pour effectuer son travail, mais s’apercevant qu’il s’agit d’une femme identique à elle, qui l’a également appelée par son nom peu avant de perdre connaissance, Elle est laissée très confuse et avec plusieurs inconnues, qui seront résolues dans les huit épisodes de « Triade”.

Becca rencontre Aleida Trujano dans la série mexicaine « Tríada » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « TRIADE » ?

Grâce à un test ADN, Becca confirme qu’Aleida est sa sœur jumelle, mais avant qu’elle ne puisse lui parler pour obtenir des réponses, elle est informée de sa mort. Pour obtenir plus d’informations, Le coroner se faufile dans la maison de son beau-frère Eugenio Sáenz et découvre qu’il y a une autre femme comme elle.

Le détective rencontre Tamara, sa sœur, qui semble toujours en savoir plus qu’elle ne le laisse entendre, mais ne semble pas intéressée à apprendre la vérité sur son origine, alors Becca poursuit seule son enquête. Parmi les personnes qui lui offrent son aide figurent son petit ami Humberto, qui est également policier, et le Dr Bátiz.

Alors que Becca découvre qu’il y a de nombreuses coïncidences dans sa vie et celle de ses sœurs : elles ont été surveillées, ont parlé à un psychologue, et ont perdu leurs parents presque à la même date, Eugenio convainc Tamara de se faire passer pour Aleida pour reprendre le contrôle de son entreprise. .

Guidée par l’une de ses visions, Becca demande à Pilar de la laisser entrer dans le sous-sol de l’hôpital. Ce qu’il y découvre est aussi dévastateur que ses conséquences. Il parait, les protagonistes de « Triade » font partie d’une expérience impliquant plus de jumeaux et de triplés identiques.

Becca est sûre qu’Eugenio Sáenz est derrière tout, puisque son père faisait partie de l’expérience. Cependant, à mesure que la vérité éclate, la situation devient de plus en plus sinistre et les frontières entre ce qui est réel et ce qui est prévu sont floues.

Tamara et Becca dans la maison où elles sont nées dans la série mexicaine « Tríada » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « TRIADE » ?

Qui est derrière les expérimentations ?

En découvrant que l’assistante sociale qui lui a raconté son passé a été assassinée, Becca demande de l’aide au Dr Bátiz, cependant, dans son bureau, elle remarque une photo d’elle avec le Dr Meyer, alors elle décide de s’échapper et de se tourner vers Humberto, qui Il l’emmène, avec Tamara, dans une maison sûre.

Cependant, Humberto travaille pour Julia Bátiz, qui est à l’origine du projet « Tríada » et tout ce qui s’est passé dans la vie des trois sœurs. Le plan après avoir été découvert est de garder Becca et Tamara captives et de poursuivre leur expérience.

Ensuite, qui est la mère biologique des triplés? Après avoir rencontré le Dr Sáenz, Julia Elle décide de continuer ce que Meyer a commencé et utilise la fécondation in vitro pour tomber enceinte de triplés identiques, c’est-à-dire qu’elle est la mère de Becca, Tamara et Aleida.

Pendant ce temps, Eugenio cherche Humberto pour retrouver le coroner et le danseur sans s’imaginer qu’il a affaire à l’ennemi. Au milieu de la route, il réalise les intentions du détective et tente de l’arrêter. La confrontation se termine par un accident de voiture.

Les triplés parviennent-ils à échapper à leur mère ?

Avant que Julia ne puisse commencer la phase suivante de l’expérience, Alieda, qui est vivante et enfermée dans la même maison, se libère et provoque un court-circuit qui permet à ses sœurs de s’échapper..

Alors qu’ils s’enfuient dans une camionnette, ils rencontrent Eugenio, qui retrouve sa femme Aleida. Qu’est-il arrivé à Humberto ? Apparemment, il est mort dans l’accident, mais comme son corps n’a pas été retrouvé, il est possible qu’il soit encore en vie. Où est le Dr Bátiz ? Les triplés l’ont enfermée dans le sous-sol de la maison.