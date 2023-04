Fin de « Transatlantique » expliqué : que sont devenus Albert et Mary Jayne ?

« Transatlantique » (« Transatlantic » dans son titre original) est une nouvelle mini-série qui a atteint le catalogue Netflix. La bande d’une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale Il a été créé le 7 avril 2023 et se compose de seulement sept épisodes.

L’émission télévisée est basée sur le roman « The Flight Portfolio » de Julie Orringer, qui tourne autour de Varian Fry et du reste des personnes impliquées dans le sauvetage de milliers de réfugiés fuyant le contrôle de l’Allemagne nazie. Cory Michael Smith donne vie au journaliste américain en question.

Gillian Jacobs (« Community ») joue également le rôle de l’héritière Mary Jayne Gold qui finance le réseau. De même, Lucas Englander dans le rôle d’Albert Hirschman, un intellectuel juif allemand qui a commencé à fuir le régime, devenant plus tard un acteur clé.

Au fil des épisodes, tout semble aller de mal en pis pour le groupe de sauveteurs infiltrés. Après que Mary Jayne ait raté son vol pour Chicago pour avoir aidé Albert, son père a décidé de la déshériter. De plus, le consul américain les trahit et révèle au commissaire Frot la localisation des intellectuels et artistes qui se cachaient au Splendide Hotel.

Après tout le voyage, ont-ils pu sauver les réfugiés et vivre pour raconter l’histoire ? Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Transatlantique ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « TRANSATLANTIQUE » ?

Thomas Lovegrove et Varian Fry se sont-ils rencontrés ?

Bien que Varian Fry ait eu une femme, Thomas lui demande de la quitter et qu’ils s’échappent tous les deux ensemble.loin du danger de guerre. Tout cela en essayant de récupérer les toiles du célèbre artiste Marc Chagall, qui a refusé de quitter la France sans elles.

Au lieu de choisir Thomas, Fry conclut que votre travail d’aide aux réfugiés est plus important et voyage avec les Chagall, pour naviguer plus tard à New York.

De plus, il ne pense pas qu’une relation entre les deux fonctionnerait une fois de retour dans la vie de tous les jours. Cela ne veut pas dire qu’il ne ressentait rien pour lui, car il lui était très difficile de dire au revoir à la fin. Heureusement, Fry et les Chagall parviennent à s’échapper de France en toute sécurité.

Mary Jayne et Albert se sont-ils enfuis ?

Depuis qu’il a été révélé que Mary Jayne était impliquée dans le transfert des réfugiés, elle savait qu’elle ne pouvait plus rester en France. Tout au long du processus, il y avait développé des sentiments pour Albert il voulait qu’elle vienne avec lui, mais il devait d’abord sauver Paul.

Pendant qu’il remplissait sa mission, elle est allée chercher le visa qu’ils avaient forgé pour l’allemand et il a convenu avec un bureaucrate d’emprunter son avion pour se rendre à Lisbonne et se rendre aux États-Unis à partir de là.

Cependant, Albert n’arrive pas à l’heure et, quand il était sur le point de l’arrêter, il a décidé qu’il aiderait la résistance de l’intérieur de la France, afin qu’ils ne puissent pas être ensemble et elle est rentrée chez elle.

En fin de compte, ce sont tous des personnages dont l’histoire se souvient non pas pour les romances qu’ils ont eues, mais pour le rôle important qu’ils ont joué en sauvant des milliers de vies.

Paul pourrait-il survivre ?

Paul Kandjo était un autre des maillons du réseau sauveteurs et a même été impliqué dans des opérations de résistance en France et a donné des informations aux Britanniques.

Finalement, les autorités découvrent son implication, il est emprisonné à Fort San Nicolás et est sur le point d’être expulsé. Cependant, son jeune frère (Petit), Hans, Lisa, Albert et d’autres membres l’aident à le sauver en utilisant des armes britanniques cachées.

Paul parvient à être secouru, mais Il a dû payer le prix fort, car son petit frère est abattu et meurt. Après avoir enterré son frère, elle continue dans la résistance avec Albert, tandis que Lisa décide de rester avec son mari.