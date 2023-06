Fin de « The days » expliqué : ce qui s’est passé à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « Jour » (« Les jours »), Série Netflix japonaise Réalisé par Masaki Nishiura et Hideo Nakata, il relate la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi à Ōkuma après le tremblement de terre et le tsunami de Tōhoku en 2011.

La centrale fonctionnait depuis 40 ans lorsque la catastrophe nucléaire s’est produite, considérée comme le pire depuis l’incident de Tchernobyl en 1986. Le tremblement de terre affecte la centrale et tue quelques opérateurs, mais le tsunami endommage les systèmes de réfrigération et provoque un black-out total, auquel les employés de la centrale ne savent pas comment faire.

Donc, « Jour”, écrit par Jun Masumoto et basé sur le livre de Ryûshô Kadota, se concentrera sur de multiples perspectives, y compris le gouvernement et ceux qui étaient en première ligne, mettant leur vie en danger pour atténuer les dégâts.

Masao Yoshida rapporte la situation à l’usine au gouvernement dans la série japonaise « Los días » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LES JOURS » ?

Alors que le gouvernement demande aux citoyens de ne pas perdre leur sang-froid et de rester chez eux, il n’y a pas de lumière dans la salle de contrôle et les opérateurs ne peuvent pas vérifier l’état des réacteurs ou si le système de refroidissement fonctionne, donc Ils décident d’ouvrir les vannes des conduites d’eau.

Masao Yoshida, el gerente de la estación, solicita camiones de bomberos para enfriar los reactores, pero debido al mal estado de las carreteras y la destrucción provocada por el terremoto demoran en llegar, al igual que el vehículo con los suministros eléctricos para reactivar la sala de contrôle.

Lorsque la pression dans l’unité de confinement augmente rapidement et qu’une explosion catastrophique est inévitable, TOEPCO, la compagnie d’électricité, suggère de libérer du gaz dans l’atmosphère et certains employés se portent volontaires pour ouvrir manuellement les vannes.

Bien qu’ils réussissent, les problèmes persistent, car une explosion d’hydrogène détruit les tuyaux d’eau censés refroidir les réacteurs. Yoshida propose d’utiliser de l’eau de mer, mais le siège de la CEE lui dit qu’il doit attendre l’autorisation de l’administration.

Cependant, il s’agit d’une solution temporaire. Tout au long des huit épisodes de « Jour», les protagonistes doivent faire face à chaque nouveau problème qui se pose à l’usine et à plus d’une occasion, des employés risquent leur vie pour éviter une catastrophe majeure. Lorsqu’ils comprennent l’ampleur des dégâts, Yoshida ordonne l’évacuation de la plupart des agents et le gouvernement des États-Unis demande à ses citoyens au Japon d’évacuer.

De plus, ils informent le Premier ministre que, dans le pire des cas, un tiers du pays, y compris la région de Tokyo, sera une zone inhabitable pendant des décennies.

Masao Yoshida tente de résoudre tous les problèmes de l’usine dans « The Days » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES « JOURS » ?

Comment parviennent-ils à stabiliser les réacteurs ?

Avec l’aide bénévole d’Araki et d’autres membres du Service de sécurité nucléaire, ils obtiennent l’eau pour atteindre les réacteurs, de même, les hélicoptères continuent d’apporter de l’eau et TOEPCO envoie des camions explosifs, et parviennent enfin à les stabiliser.

Cependant, le travail n’est pas encore terminé car ils doivent faire face aux conséquences. Le courant est rétabli dans la salle de contrôle, des funérailles sont organisées pour les opérateurs décédés et Les efforts pour refroidir le réacteur afin de pouvoir l’arrêter se sont poursuivis pendant un mois.

A la fin de « The Days », on rapporte qu’il y a encore du combustible nucléaire inutilisé à l’intérieur des réacteurs. En janvier 2017, on a découvert qu’il y avait plusieurs tonnes de déchets nucléaires et en février 2019, on a découvert que les débris pouvaient être déplacés, mais on ne sait toujours pas comment les stocker, encore moins comment les éliminer.

Suite à la catastrophe, Masao Yoshida a reçu un diagnostic de cancer de stade 3 et est décédé le 9 juillet 2013 à l’âge de 58 ans. Son témoignage a été publié sous le nom de « Témoignage de Yoshida », ainsi que le rapport d’analyse d’accident nucléaire de TEPCO qui s’est avéré être un dossier inestimable d’un accident de centrale nucléaire.