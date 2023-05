Fin de « Rabo de Peixe » expliqué : ce qui est arrivé à Eduardo, Silvia, Rafael et Carlitos

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Créé et réalisé par Augusto Fraga, « Rabo de Peixe » (« Turn Of The Tide » en anglais) est un Série Netflix portugaise qui s’inspire d’une histoire vraie qui s’est déroulée en juin 2001 dans la paroisse d’environ huit mille habitants située sur Ilha de São Miguel.

Lorsque le navire chargé de cocaïne de Francesco Bonino et Gianluca Rossi chavire près de l’île où vit Eduardo, ce jeune pêcheur qui aspire à déménager aux États-Unis voit une opportunité risquée mais excitante de gagner de l’argent et de réaliser ses rêves, alors il récupère plus de 300 kilos. .

Mais non seulement la vie d’Eduardo change à jamais, mais aussi celle de ses amis Silvia, Rafael et Carlitos, puisqu’il le convainc de participer à son plan fou. Pendant ce temps, ilLa police est déjà au courant de la situation et envoie l’inspecteur Frías pour prendre en charge l’affaire.

Eduardo et ses amis se sont associés pour vendre de la drogue dans la série portugaise « Rabo de Peixe » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « RABO DE PEIXE » ?

retour à la maison, les protagonistes de « queue de poisson » ils ont accidentellement renversé Gianluca Rossi, neveu du parrain de la mafia sicilienne, Massimo Occupinti. Voyant qu’il a un tatouage avec le symbole qui se trouve sur les paquets de cocaïne, ils décident que la meilleure chose à faire est de se débarrasser du corps.

Après lui avoir coupé la main et jeté le cadavre dans l’océan, Eduardo et ses amis se concentrent sur la vente de la drogue qu’ils ont en leur possession sans attirer l’attention d’Arruda, le père de Silvia et un trafiquant de drogue local, car il veut que tous les marchands paient. vous un pourcentage de leurs bénéfices.

Bien que le détective Frías soit sur la piste du groupe d’Eduardo et fasse des descentes dans des maisons pour confisquer de la drogue, elle est incapable de les découvrir grâce au fait que le père de Bruna, un ami et acheteur de Silvia, est policier et est au courant des opérations.

Après que Silvia ait fait une overdose, Arruda découvre la vérité et force Rafael à lui donner la drogue.. Pendant ce temps, Monti, le trafiquant de drogue propriétaire de la drogue, arrive aux Açores pour récupérer sa cocaïne et menace le père d’Eduardo de l’emmener à la planque. Cependant, quand ils arrivent, Arruda a déjà tout repris et assassiné Rafa.

Silvia, obligée de vivre avec son père, décide de le trahir et de vendre la drogue avec ses amis. Bien que les protagonistes de « Rabo de Peixe » se réfugient dans la maison de Joe, l’oncle d’Eduardo, Arruda les trouve et les confronte, mais meurt dans le processus. En outre, Monti assassine le père d’Eduardo.

Rafael, Silvia et Eduardo sur la plage dans la série portugaise « Rabo de Peixe » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « RABO DE PEIXE » ?

Le plan d’Eduardo et Joe est d’envoyer le médicament aux États-Unis dans des boîtes de thon avec l’aide de Feliciano. Mais avant de partir, le jeune pêcheur est acculé par Frías, qui tente de prouver qu’ils sont coupables, mais sans succès. Néanmoins, il arrête Joe.

Lorsque Monti kidnappe Carlinhos et menace de le tuer pour récupérer sa drogue, Eduardo se tourne vers Frías, qui est prêt à ne pas être emprisonné s’il le remet au chantier naval responsable. Pendant l’opération, Monti s’échappe et Carlinhos est blessé, mais parvient à s’enfuir avec Eduardo.

À la fin de « Queue de poisson »Eduardo et Carlinhos montent sur un bateau en direction des États-Unis, Silvia reste car elle découvre qu’elle est enceinte, Monti découvre que le van est vide et Joe est libéré et reçoit un colis de son neveu, trouvant ainsi les canettes pleines de cocaïne .