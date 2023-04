Fin de « Montecristo » expliquée : Alejandro achève-t-il sa vengeance ?

Kef T-2 - Subwoofer extra fin 10"

KEF T2 Caisson de basses, ultra mince, Un mince boîtier clos compose ce puissant caisson de basses T-2, qui ajoute de l'ampleur à la réponse en basse fréquence. Simple à installer et facile à dissimuler, en phase parfaite avec les enceintes pour une parfaite intégration, il transmet des graves extrêmement précis et les répartit uniformément en un clin d'?il. Le meilleur du home cinéma : Lorsque vous possédez une télévision à écran plat, vous recherchez des haut-parleurs à la hauteur : esthétiques et capables de vous offrir un son haute définition tout aussi impressionnant que l'image sur votre écran. Grâce à la nouvelle série T, bénéficiez d'enceintes extrêmement peu profondes offrant un son dynamique et spacieux, à la hauteur de ce que l'on peut exiger de KEF. Ces magnifiques enceintes, qui comptent parmi les plus plates du monde, sont le fruit de 50 ans d'innovations et d'une expérience inégalée en Home Cinema, comme en témoignent les nombreuses récompenses obtenues par ces ensembles désormais emblématiques ! Pas étonnant que les audiophiles les plus exigeants aient le coup de foudre pour la série T ; lorsque l'on découvre les technologies exceptionnelles que renferme chacun de ces minces boîtiers, on comprend pourquoi. Haut-parleur de basses et médium extra-plat : Une réponse nette et puissante qui vous plonge au c?ur de l'action Remplaçant la forme conique classique, l'ensemble de haut-parleurs de basses et médium à couches composites comporte un diaphragme plat dont la rigidité est conservée sur toute la gamme de fréquence ; toute résonance indésirable est éliminée par simulation en CAO (conception assistée par ordinateur), de minces nervures venant compléter le dispositif. Le résultat est une réponse nette, précise et sans aucune distorsion, à l'image d'un haut-parleur classique de qualité, avec la discrétion en plus! Non seulement l'encombrement des aimants est réduit mais toute la suspension est placée à l'extérieur de ceux-ci afin d'en minimiser la profondeur. Que votre choix se porte sur le modèle standard qui peut faire office d'enceinte satellite ou centrale, ou sur le modèle plus grand comprenant deux haut-parleurs de basses/médiums, vous obtiendrez un système toute en finesse équipé de boitiers dont la profondeur correspond à celle de vos écrans plats et ce, sans que leur intégrité acoustique ne soit remise en question. La performance riche et maîtrisée de cet ensemble donnera vie à tous les effets sonores pour des émotions fortes. Quelques conseils ... Lors du choix de votre caisson de basses, une question revient régulièrement : Subwoofer clos ou Bass-Reflex ? C'est pourquoi nous avons rédigé un article pour vous permettre de mieux comprendre ces deux principes de fonctionnement. Ensuite, vient le placement de votre futur caisson de graves. Ce post : l'art de placer son caisson de basses, vous aidera lors de l'intégration de celui-ci dans votre pièce d'écoute. Pensez bien dans la phase de calibration de votre système de respecter...