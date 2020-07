Fin de ligne pour le Mitsubishi Pajero?

LYSHUI Bande Automatique de Bande de Protecteur de seuil de Porte d'autocollant de Double siede de Voiture, pour Mitsubishi Pajero

Cet article est fait de caoutchouc de qualité, léger, antirouille, résistant aux couleurs et durable, effet de protection décoratif, de plus, vous pouvez couper à la longueur désirée pour s'adapter à vos différentes applications. Conception auto-adhésive, aucun mal à votre voiture, facile à attacher à la voiture et ne se décollera pas.Un traitement de surface fin crée un aspect brillant, ajoutant du luxe et un sens élégant. décoration et effet anti-collision, vous pouvez installer la position du tampon de porte, le côté de la porte, le coffre arrière, le couvercle du coffre, le pare-chocs. rétroviseur.il est toujours clair et neuf. Le lisier est facile à enlever, ne fait pas mal à la peinture, ne laisse pas de résidus, bonne flexibilité, ligne d'ajustement parfaite, rend la voiture plus belle La bande de protection de pare-chocs de porte en caoutchouc peut être déformation gratuite et clipsage gratuit. Haute souplesse et durabilité: en caoutchouc, résistant à l'usure, peut être plié, durer tout au long de la durée de vie, pas facile à tomber, plus durable et stable. facile à installer.