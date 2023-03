Fin de « Lauchhammer : Mort en Lusace » expliquée : qui est le vrai meurtrier de la série Netflix

La série « Lauchhammer : Mort en Lusace » Il est arrivé sur Netflix le 22 mars. La fabrication allemande Réalisé par Till Franzen, il met en vedette Mišel Matičević et Odine Johne. De plus, il a un scénario de Frauke Hunfeld et Silke Zertz.

Intitulé dans sa langue d’origine comme « Lauchhammer – Tod in der Lausitz » et en anglais comme « Près de chez nous: meurtre dans le bassin houiller »la fiction raconte l’histoire du détective Maïk Briegand. De retour dans son pays natal, il commence à déterrer des cadavres, des indices et ses propres traumatismes du passé.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Avez-vous eu des doutes sur le résultat de la série netflix? Découvrez ce que fin expliquée de « Lauchhammer: Mort en Lusace ».

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LAUCHHAMMER : LA MORT EN LUSATIE » ?

Vers la fin de la série, Maïk Briegand et Annalena Gottknecht conclure que le meurtre de ramone est liée à celle d’une autre victime, une fille décédée dans des circonstances mystérieuses et qui était l’amoureuse d’enfance de Maïk.

Tous deux enquêtent autour de cette affaire, dans laquelle l’identité du suspect a été cachée au grand public. Après examen des dossiers, il s’avère que le meurtrier était Martin Jaschke, qui avait un père puissant et a fréquenté le lycée en Maïk.

Les agents se rendent au domicile du sujet, à la recherche de preuves qui le relient à la mort de ramone. Donc, Anne il parvient à déverrouiller l’ordinateur crypté, où il trouve diverses photos et vidéos dans lesquelles des femmes sont observées dans des scénarios violents. Ils découvrent aussi que Jacky est votre prochaine cible.

Le régime de Martin Il s’agissait de se déguiser en manifestante lors de la manifestation écologiste à laquelle la jeune femme participe aux côtés d’un groupe de militants pour le climat. Il parvient à se rapprocher de la jeune fille et, tandis que la police intervient dans la marche, il l’emmène dans les bois.

Dans le final de « Lauchhammer : Mort en Lusace », l’identité du tueur en série a été découverte (Photo : ARD)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LAUCHHAMMER : MORT EN LUSATIE » ?

Jacky suspect des véritables intentions de l’homme, alors il essaie de s’échapper. Il la rattrape et un drone détecte sa position. De cette façon, la police reçoit des informations sur l’endroit où se trouvent les deux. Martin il est distrait par l’apparition du drone et est incapable d’empêcher la fille de s’enfuir.

Ensuite, le tueur atteint sa voiture, mais les autorités l’encerclent. Malgré tout, il continue de conduire, jusqu’à Maïk et Anna Ils tirent sur le véhicule en mouvement.

Finalement, Martin sortez de la voiture et se tue en sautant de la falaise. Le meurtrier a préféré mourir avant d’assumer les conséquences de ses crimes.

Policiers de la série « Lauchhammer : Mort en Lusace » (Photo : ARD)

COMMENT VOIR « LAUCHHAMMER : MORT EN LUSATIE » ?

Les 6 épisodes de « Lauchhammer: Mort en Lusace » sont disponibles dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix. Vous ne pouvez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.