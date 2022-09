Fin de la saison 5 de « Cobra Kai » expliquée : Daniel et Johnny parviennent-ils à battre Terry Silver ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après quoi cobra kairemportera (en trichant) le Tournoi All Valley Karate, en la cinquième saison de la série netflixTerry Silver (Thomas Ian Griffith) commence son projet d’agrandir ses dojos, mais ce n’est que le moyen d’atteindre son objectif principal : être admis au Sekai Taikai.

Pendant ce temps, bien que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) soit obligé de fermer Miyagi-Do, il se tourne vers Chozen pour empêcher Silver de prendre le contrôle de toute la vallée. Mais sa rivalité avec Terry teste la patience d’Amanda.

De son côté, Johnny Lawrence (William Zabka) suit la piste de Miguel, qui retrouve son père, mais se rend vite compte qu’il n’est pas l’homme qu’il attendait. Après quelques combats, qu’il remporte avec l’aide de Robby, Johnny trouve le personnage de Xolo Maridueña et le ramène chez lui.

Alors que les garçons des deux dojos continuent de s’affronter, Silver perturbe à nouveau l’esprit de Daniel, qui commet plusieurs erreurs, notamment en ruinant les plans de sa femme et en confrontant Mike Barnes.

Miguel à la recherche de son père dans la cinquième saison de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » ?

Lorsque Daniel cherche Lawrence pour unir ses forces contre Terry, Johnny le rejette car, maintenant que Carmen attend son enfant, sa famille est sa priorité. Donc, LaRusso décide d’affronter seul son vieil ennemi, mais tout ce qu’il reçoit, ce sont plusieurs coups et blessures.

En apprenant ce qui est arrivé à Daniel, Chozen et Johnny rassemblent leurs élèves et se préparent à arrêter Silver. Cette fois, les étudiants reçoivent des leçons spéciales du personnage de Yuji Okumoto qui, depuis son arrivée aux États-Unis, a promis de protéger la famille LaRusso.

Grâce à John Kreese, qui reste en prison malgré ses tentatives pour obtenir sa libération anticipée, Daniel et Lawrence découvrent que Terry veut qu’ils cobra kai être accepté dans le Sekai Taikai, donc ils interrompent la rencontre avec les représentants de l’important tournoi de karaté et postulent pour leur dojo.

Après avoir vu les techniques et les compétences des deux dojos, les représentants du Sekai Taikai proposent de dénouer la situation avec deux affrontements : un pour les hommes et un pour les femmes.

Cobra Kai ou Miyagi-Do, qui gagne une place au Sekai Taikai ?

Pendant le combat de Hawk contre Kenny, il devient clair que Terry a de nouveau acheté l’arbitre pour assurer la victoire de son dojo, ce que Tory n’approuve pas et décide de quitter la compétition. Grâce à quelques coups sales, Kenny remporte le match.

Quand c’est au tour des femmes, Samantha se montre digne de l’héritier de Daniel LaRusso et bat Devon, malgré plusieurs points valables refusés. Les dojos étant à égalité, les représentants du tournoi international délibèrent et décident d’admettre cobra kai et Miyagi-Do.

Daniel, Johnny et Chozen comparaissent devant le comité du tournoi Sekai Taikai dans « Cobra Kai 5 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 5 DE « COBRA KAI » ?

Daniel, Lawrence et Chozen peuvent-ils battre Terry Silver ?

Après que Mike se soit présenté et ait réprimandé Daniel pour avoir perdu son entreprise, Chozen et Johnny suggèrent de pénétrer par effraction dans la maison de Silver et de lui donner une leçon. Bien que LaRusso essaie de les persuader du contraire, les trois vont affronter Terry, sans imaginer qu’ils devront également combattre Kim et les autres senseis. cobra kai.

Alors que Chozen, Lawrence et Mike perdent le combat, les étudiants de Miyagi-Do, ainsi que Tory et Robby, infiltrent le dojo principal de Cobra Kai pour trouver des preuves contre Silver, en particulier la vidéo de lui agressant Stingray.

Cependant, le sensei maléfique a effacé les preuves incriminantes, alors Tory suggère de publier la vidéo où Terry admet qu’il a triché pour gagner le tournoi All Valley Karate. Avant qu’ils ne puissent le faire, les étudiants de Cobra Kai apparaissent et une énorme bagarre éclate.

Le combat se termine lorsque les mensonges de Silver sont révélés et que Daniel arrive pour l’affronter.. Utilisant les leçons qu’il lui a données il y a des années, LaRusso parvient à battre son rival devant tous ses élèves, qui repartent déçus.