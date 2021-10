in







Voici comment se termine la dernière saison de On My Block pour Monse, Ruby, Jamal, Cesar, Jasmine, Spooky et Abuelita.

Sur mon bloc La saison 4 est maintenant disponible sur Netflix et les fans disent officiellement au revoir au drame pour adolescents bien-aimé.

Au début de l’année (29 janvier), Netflix a annoncé que Sur mon bloc reviendrait pour une quatrième et dernière saison. Sur mon bloc la saison 4 est un au revoir officiel à Monse, Ruby, Jamal, Cesar, Jasmine et le reste de nos acteurs préférés. Netflix a depuis révélé qu’ils faisaient un Sur mon bloc spin-off appelé Freeridge mais la série aura un tout nouveau noyau quatre.

Comment se termine la saison 4 pour les personnages originaux ? Voici ce qui se passe dans le Sur mon bloc fin de la saison 4.

Comment se termine la saison 4 de On My Block ? – ATTENTION SPOILERS

Explication de la fin de la saison 4 de On My Block : qu’arrive-t-il à chaque personnage ? Image : Netflix

Qu’arrive-t-il à Jamal dans Sur mon bloc saison 4?

Après être devenu un joueur de football populaire au lycée en Sur mon bloc saison 4 et laissant le noyau quatre derrière lui, Jamal renoue progressivement avec ses vrais amis. Il ne sait toujours pas ce qu’il veut faire après l’école quand le jour du bal arrive, mais Abuelita dit qu’il va le découvrir et le remercie de lui avoir donné une « raison de vivre » avec ses « projets fous ».

Jamal passe également la saison convaincu que quelqu’un le suit et, dans la finale de la saison, il découvre qu’il avait raison. Noel Aroma, un milliardaire de la technologie, le traque après que Kendra, la stagiaire de Noel, lui ait parlé de Jamal. Noel propose un travail à Jamal et Jamal accepte.

Qu’arrive-t-il à Monse dans On My Block saison 4 ?

Dans le dernier épisode de la saison 4, Cesar a rejeté la proposition de Monse et elle a le cœur brisé. Elle décide alors de lire le livre de sa mère et, par la suite, dit à son père et à son beau-père qu’elle veut être une famille avec les deux.

Monse décide d’aller au bal seule. Là-bas, Cesar lui parle et révèle qu’il voit un avenir avec elle. En d’autres termes, bien qu’ils ne se retrouvent pas ensemble à la fin de la série, il est suggéré qu’ils pourraient le faire à long terme.

Dans la scène finale, Monse révèle qu’elle va prendre une année sabbatique après le lycée pour écrire des mémoires sur leurs folles aventures.

Qu’arrive-t-il à César dans Sur mon bloc saison 4?

Le voyage de César en Sur mon bloc la saison 4 est centrée sur la mort de son frère Spooky (Oscar). À la suite de son meurtre, il quitte officiellement Los Santos pour de bon et met fin à sa vie de criminel. Alors qu’il se prépare à aller au bal, il a une vision de Spooky dans le miroir et lui dit qu’il va être quelqu’un.

La saison se termine lorsqu’il arrange les choses avec Monse et révèle qu’il déménage à Portland pour aider sa belle-sœur à élever sa nièce.

Qu’arrive-t-il à Ruby dans Sur mon bloc saison 4?

Ruby et Jasmine se sont séparés pendant Sur mon bloc saison 4. Cependant, à la fin de la saison, ils redeviennent amis et assistent même au bal ensemble platoniquement. Ruby est ensuite couronné roi du bal et les quatre principaux retournent chez Ruby pour apprendre qu’Abuelita est décédée pendant leur absence.

La saison se termine par une fête commémorative en l’honneur d’Abuelita où les quatre principaux discutent de leurs plans pour l’avenir. Ruby révèle qu’Abuelita lui a laissé une carte et que les quatre principaux commencent alors à plaisanter sur qui dirigera leur nouvelle quête avant que l’écran ne devienne noir.

