Fin de la saison 3 de Sex Education : voici ce qui arrive à tous les personnages

in







Que se passe-t-il à la fin de la saison 3 de Sex Education ? Voici votre récapitulatif complet de ce qui est arrivé à chaque personnage.

Et juste comme ça, une autre saison de Éducation sexuelle est terminé en un éclair. Eh bien, c’est pour nous tous qui avons réussi à tout faire en une seule séance, au moins…

Éducation sexuelle la saison 3 change la donne pour nos personnages préférés à bien des égards. La série Netflix nous offre de nouvelles relations, des ruptures et des ruptures, une découverte de soi, des nouveau-nés et un énorme bouleversement qui se dirige vers l’école secondaire Moordale.

En vrai Éducation sexuelle mode, la saison 3 se termine également sur un autre groupe de cliffhangers, laissant en suspens l’avenir de plusieurs personnages et relations bien-aimés. Voici votre récapitulatif de ce qui est arrivé à tout le monde à la fin de Éducation sexuelle saison 3.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Éducation sexuelle fin de la saison 3 !

Fin de la saison 3 de Sex Education : Qu’arrive-t-il à chaque personnage. Image : Netflix

Otis et Maeve

Dans l’avant-dernier épisode de la saison 3, Otis et Maeve s’embrassent à nouveau après avoir finalement avoué leurs sentiments l’un à l’autre.

À la fin de la saison, Otis (Asa Butterfield) décide qu’il est prêt à recommencer à donner des conseils aux gens, et il est également tout à fait dans sa relation avec Maeve (Emma Mackey). Toutefois…

Maeve décide finalement de partir en Amérique avec l’argent que sa mère lui a donné pour participer au programme d’éducation. Après avoir fait ses valises avec l’aide d’Aimee, elle arrive chez Otis pour lui dire au revoir ainsi qu’Eric. Alors qu’Otis dit « alors, je suppose que c’est au revoir », répond Maeve en lui assurant qu’il s’agit plutôt d’un « à bientôt ».

Les deux sont d’accord pour voir où ils en sont au retour de Maeve, laissant la porte ouverte sur leur relation. Maeve quitte ensuite Moordale dans un autocar en direction de l’aéroport.

Otis et Maeve avouent leurs sentiments dans Sex Education saison 3. Image : Netflix

Éric et Adam

Après qu’Eric (Ncuti Gatwa) ait embrassé un autre gars au Nigeria, Adam suggère qu’ils le considèrent comme « rien » et continuent leur relation. Mais Eric a l’impression que c’est « quelque chose » qu’il ne peut pas ignorer. Eric souligne que les deux sont sur des chemins différents ; il a l’impression d’être « prêt à voler » alors qu’Adam ne fait qu' »apprendre à marcher ». Les deux se séparent, Eric s’éloignant tandis qu’Adam reste debout sur le pont.

À la fin de la saison, Rahim (Sami Outalbali), qui s’est rapproché d’Adam au cours du trimestre, lit le poème qu’Adam a écrit pour Eric. Dans une voix off, Adam explique qu’il espère que lui et Eric pourront arranger les choses, mais de toute façon, il est reconnaissant qu’Eric lui ait montré qu’il a un cœur.

Eric revêt également la tenue orange vif qu’il portait au Nigeria à la fin du dernier épisode, embrassant à nouveau sa vraie personnalité.

Eric et Adam se séparent dans Sex Education saison 3. Image : Netflix

Jackson et Cal

Malgré leur alchimie tout au long de la saison, Jackson et Cal (Dua Saleh) s’accordent à dire qu’aucun d’eux n’est encore tout à fait prêt à nouer une relation l’un avec l’autre.

Jackson s’ouvre à Cal, disant que même s’il les aime vraiment, il ne pense pas qu’il est homosexuel. Cal avoue également qu’ils s’inquiètent que Jackson les considère toujours comme une fille. Cal dit qu’ils sont encore en train de se comprendre et qu’ils ne peuvent pas porter Jackson pendant qu’ils le font. Ils acceptent d’être toujours amis et se séparent avec un câlin.

Plus tard dans le dernier épisode, Cal aide également sa camarade de classe non binaire Layla à trouver un classeur thoracique beaucoup plus sûr que les bandages qu’ils utilisaient auparavant.

Jackson et Cal acceptent d’être amis dans Sex Education saison 3. Image : Netflix

Lily et Ola

Après avoir rompu plus tôt dans la saison, Lily et Ola se retrouvent finalement. Le couple s’excuse l’un envers l’autre, Ola s’excusant d’avoir dit que les extraterrestres n’étaient pas réels, et Lily de ne pas avoir réalisé qu’Ola manquait à sa mère.

Lily finit également par renouer avec son amour des extraterrestres, et Ola en vient également à fonder une nouvelle famille après une discussion à cœur ouvert avec son père sur le fait de passer à autre chose après la mort de sa mère.

Rubis

Après qu’Otis et Ruby se soient séparés plus tôt dans la saison, les choses ne vont pas si bien entre eux. Mais Ruby écarte les rancunes afin d’aider Otis et Eric à empêcher Hope de mettre fin aux performances d’assemblage des étudiants. C’est la dernière fois que nous voyons Ruby, car elle n’apparaît pas dans l’épisode final.

Aimée

Après avoir parlé à Jean en thérapie au cours de la saison, Aimee se rend compte qu’elle doit rompre avec Steve et découvrir qui elle est par elle-même. Dans le dernier épisode, Aimee rompt finalement avec Steve et aide plus tard Maeve (avec qui elle a rafistolé les choses plus tôt dans l’épisode) à préparer son voyage en Amérique.

Aimee décide d’être célibataire dans Sex Education saison 3. Image : Netflix

Viv

À la fin de la saison 3, l’icône Viv va enfin pouvoir vivre ses fantasmes sexuels avec son petit ami Eugene, avec qui elle a envoyé des textos tout au long de la saison. Oui, il est réel. Et Oui, il est TRES chaud.

Jean et Jacob

Après un début chaotique de leur relation ravivée dans la saison 3, Jean et Jakob terminent la saison dans un bon endroit, en quelque sorte. Après que Jean soit presque mort en donnant naissance au bébé Joy, Jakob reste à ses côtés pendant qu’elle récupère et adore leur fille peu de temps après sa naissance.

Cependant, il peut y avoir une autre grosse bosse sur la route… Après que Jakob ait révélé ses problèmes de confiance et ait demandé à Jean de passer un test de paternité, Jean ouvre les résultats et regarde avec un « Oh, merde ». Jakob n’est-il vraiment pas le père du bébé de Jean après tout !?

LIRE LA SUITE: Sex Education saison 4 : date de sortie, distribution, intrigue, spoilers et bande-annonce

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂