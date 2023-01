Fin de la saison 2 de « Record of Ragnarok » expliquée : qui a remporté les quatrième et cinquième manches

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la deuxième saison de « Enregistrement de Ragnarok» (« Shūmatsu no Valkyrie » dans sa langue d’origine), anime netflix Basé sur le manga homonyme de Shinya Umemura et Takumi Fukui, les affrontements entre les dieux les plus puissants et les hommes les plus forts de l’histoire continuent de sauver l’humanité de la destruction totale.

Après que Lu Bu ait perdu contre Thor, Zeus a vaincu Adam, et malgré la victoire de Kojiro Saski sur Poséidon, l’humanité perd, mais leur combat pour la survie continue. Au tour suivant, un humain maléfique arrive et fait face à un nouveau dieu.

Les dieux veulent empêcher les humains de gagner à nouveau, alors ils envoient le seul et unique Hercule, qui devra affronter Jack l’Éventreur. Comme c’est la coutume dansEnregistrement de Ragnarok», la bataille est entrecoupée de l’histoire des deux adversaires.

Hercule se bat pour les dieux lors de la quatrième bataille de la saison 2 de « Record of Ragnarok » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » ?

Bien qu’Hercule semble avoir le dessus, surtout lorsqu’il montre ses tatouages, Jack l’Éventreur trompe constamment son adversaire, joue avec son esprit et parvient même à le blesser. D’abord, il prétend que son arme est une simple paire de ciseaux, puis que c’est sa mallette, mais en réalité ce sont ses gants, qui peuvent transformer tout ce qu’il touche en une arme divine.

Bien qu’il ait perdu son bras, Hercule ne reculera devant rien et rassemblera la force nécessaire pour déclencher son mouvement le plus puissant : le douzième travail.. Cependant, cela ne suffit pas pour vaincre Jack. Tous deux sont grièvement blessés, mais continuent de se battre.

Le quatrième tour se termine avec Jack l’Éventreur tuant Hercule avec son sang. Cependant, il ne parvient pas à voir la peur chez le dieu, qu’il considère comme une perte personnelle. Bien que ce soit une victoire pour les humains, ils ne peuvent pas célébrer et crier pour Hercule.

Raiden Tameemon contre Shiva

Après la deuxième victoire de l’humanité, Brunhilda rend visite au colossal Tameemon Raiden, le lutteur de sumo le plus fort de l’histoire, pour affronter Shiva, le dieu de la destruction, au cinquième tour.

Pendant la bataille, Shiva et Raiden se rendent compte qu’ils ont des philosophies similaires et se battent pour ceux qu’ils aiment.. Le premier pour ses amis et le second pour son compagnon Valkyrie, Thrud. Pour assurer la victoire, les deux utilisent leurs meilleures techniques.

Le combat entre Shiva et Raiden Tannemon dans la saison 2 de « Record of Ragnarok » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » ?

Qui remporte le cinquième tour ?

Vers la fin de la bataille, Raiden coupe trois des quatre bras de Shiva, qui fait de même avec Raiden. Le cinquième round de Ragnarok se termine par la mort de Raiden et le changement de Shiva dans la perception des humains.

Bien que Zeus soit impressionné par la bravoure des humains, il ne s’arrêtera que lorsque la victoire appartiendra aux dieux. Pendant ce temps, Goll apprend qu’un groupe de dieux envisagent d’éliminer Bouddha parce qu’ils le croient être un traître. Lorsque les dieux la découvrent, ils essaient de l’attraper, mais Jack l’éventreur apparaît juste à temps.

Dans la scène post-générique de « Enregistrement de Ragnarok», il est annoncé que Bouddha sera le combattant des dieux au sixième round. Cependant, lorsqu’il sort dans l’arène, il indique qu’il se battra pour l’humanité. A qui va-t-il faire face ? Zérofuku ?