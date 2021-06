Fin de ‘Keeping Up With the Kardashians’ : quand, où et comment regarder en LIVE la saison 20 de Kim Kardashian et ses soeurs reality show

Diffusée pendant 14 ans, avec 19 saisons réussies et la consécration en gloire de chacun de ses membres, l’émission de téléréalité ‘L’incroyable famille Kardashian’ faite par Kim Kardashian , sa mère, ses sœurs et ses partenaires prend fin. On vous dit ici en détail tout ce qu’il faut savoir avant le 10 juin 2021 pour ne pas rater les derniers épisodes EN DIRECT et via E !. C’est l’une des émissions de télévision les plus anciennes et les plus réussies aux États-Unis qui a documenté la vie quotidienne, les réalisations, les romances et les drames de ces célébrités.

La décision d’arrêter sa diffusion a été annoncée en septembre 2020 par une déclaration adressée à son « Des fans incroyables » et signé par Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Scott Disick. Ils ont remercié le « Les bons moments, les mauvais moments, le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants ».

L’incroyable famille Kardashian Il est sorti en 2007 et depuis cette année, il n’a pas manqué dans la programmation d’E!. De plus, c’était la meilleure plate-forme pour que les membres du clan Kardashian-Jenner deviennent célèbres. À ce sujet, Kim Kardashian a fait remarquer que s’il n’y avait pas eu KUWTK « Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Je suis incroyablement reconnaissant à tous ceux qui nous ont vus et m’ont soutenu, moi et ma famille, ces 14 dernières années incroyables. », alors qu’il a commencé à montrer tous les détails familiers depuis l’âge de 25 ans.

Elle a assuré que la raison de ses adieux était que « Nous devons nous ressaisir. Vous savez, nous n’avons pas eu de « pause » depuis quatorze ans. Nous avons enregistré les saisons d’affilée, les ‘spin-offs’ et je pense que nous avons vécu une belle vie. Et maintenant nous avons des enfants… et ils ont besoin de nous. Cela a aussi beaucoup à voir avec ce dernier, mais bon, nous avons essentiellement besoin de nous reposer « .

Lorsque la nouvelle est tombée, un porte-parole d’E! a déclaré dans un communiqué envoyé à CNN que « Bien que cela ait été un privilège absolu et qu’ils nous manqueront de tout notre cœur, nous respectons la décision de la famille de vivre sa vie sans nos caméras ».

OÙ VOIR LA SAISON 21 DE KUWTK ?

L’incroyable famille Kardashian, qui devrait avoir environ 9 à 10 épisodes, arrive dans sa 20e saison qui peut être vue via le signal de télévision payante E! Animation à partir de ce 10 juin 2021 à 20h00 (heure de New York).

Pour l’Amérique latine, les horaires sont les suivants :

Chili : 10h00

Argentine : 23h00

Mexique : 21h00

Colombie : 21h00

Pérou : 21h00

Vénézuela : 22h00

En elle Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Scott Disick exposeront leurs meilleurs moments de 2020. De plus, la réalité peut également être vue à travers Netflix avec les premières saisons de L’incroyable famille Kardashian disponible.

