Fin de « Je n’ai jamais » expliqué – Saison 4 : ce qui est arrivé à Devi, sa famille et ses amis

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la quatrième et dernière saison de « Je n’ai jamais » (« Never Have I Ever » dans sa langue d’origine), série netflix Créé et produit par Mindy Kaling et Lang Fisher, Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) doit faire face à une année pleine de doutes sur l’université, les crises d’identité et les romances compliquées.

Après son moment intime et inconfortable avec Ben Gross (Jaren Lewison), Devi essaie de lui parler à nouveau, mais sur la recommandation de ses amis, elle essaie de ne pas paraître trop intéressée. Cela amène Ben à mal interpréter le message, à décliner l’invitation et à commencer à sortir avec Margot, une étudiante intéressée par l’art.

Furieuse de la fin brutale de sa relation avec Ben, la star de « Moi jamais” affrontez votre ex et la dispute dégénère à un tel niveau que Margot intervient, les autres élèves apprennent les détails et l’enseignant qui aurait pu donner à Devi une lettre de recommandation est blessé.

La quatrième saison de « I Never » est la dernière de la série. (Photo : Capture/YouTube-Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 4 « JE N’AI JAMAIS » ?

Dans sa quête pour découvrir qui a détruit sa voiture, Devi porte une accusation ridicule, aliénant Margot et perdant l’amitié de Ben. La vérité la rapproche d’Ethan, le nouveau bad boy populaire de l’école. Bien qu’au départ cette romance lui cause des problèmes avec Eleanor, il parvient à le résoudre.

Alors que Devi jongle entre sa vie amoureuse et ses ambitions académiquesFabiola envisage d’aller à Princeton et Paxton retourne à l’école en tant qu’entraîneur adjoint de natation après avoir abandonné l’université après quelques semaines difficiles.

Au salon de l’université, Devi fait une bonne présentation malgré ses nerfs et l’intervention de son petit ami, qui vole le portefeuille du recruteur de Princeton. Après avoir rompu avec Ethan, la fille de Nalini se prépare pour le voyage scolaire à New York, où elle découvre que l’université peut être plus effrayante qu’elle ne l’imaginait.

Lorsque les offres d’admission arrivent enfin, le protagoniste de « Moi jamais” découvrir que vous êtes sur la liste d’attente, mais le pire c’est que son amie Fabiola a été admise, mais elle a peur de partager la bonne nouvelle. Pendant ce temps, Ben parvient à entrer en Colombie, cependant, son bonheur est ruiné lorsqu’il entend un commentaire blessant de Margot.

Mais elle n’est pas la seule à avoir du mal, car Eleanor a non seulement rompu avec Trent, mais elle s’est également précipitée hors de l’école pour se concentrer sur sa carrière d’actrice après une mauvaise audition. Paxton rejoint la faculté de son ancienne école, cependant, il ne se comporte toujours pas comme un adulte et ne trouve pas de sens à sa vie.

Devi est la petite amie d’Ethan pendant une courte période dans la saison 4 de « Je n’ai jamais » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 4 « JE N’AI JAMAIS » ?

Devi entre à Princeton et retourne chez Ben ?

Bien que Devi se fâche initialement contre Fabiola pour avoir postulé à Princeton, elle finit par se rendre compte qu’il n’y a aucune raison d’être en colère, au contraire, c’est formidable de partager la vie universitaire avec l’un de ses meilleurs amis. Cependant, La tranquillité est de courte durée, car les autres universités d’élite rejettent le protagoniste de « Moi jamais” et Princeton ne répond toujours pas.

D’un autre côté, Devi remarque que sa mère s’intéresse au père de Margot, alors elle essaie de régler les problèmes avec l’ex-petite amie de Ben pour le bien de Nalini Vishwakumar. Lors d’un dîner en famille, Ben se présente avec l’intention d’avouer ses sentiments à Devi, mais la situation devient délicate en raison de la présence de Margot.

Pendant la danse, le groupe d’amis avoue ses secrets : Devi n’a été admise dans aucune université, Fabiola ne veut pas aller à Princeton et Eleanor craint de ne pas réussir à se comporter comme sa mère. En tant, Paxton trouve la motivation dont il avait besoin après avoir aidé Eric à réaliser son rêve de faire partie de l’équipe de natation et décide de retourner à l’université, mais passe à la pédagogie.

Après une nuit désastreuse, Devi reçoit la visite de Ben, qui la réconforte de ne pas avoir été acceptée dans une université et l’encourage à écrire l’essai demandé par le recruteur de Princeton, bien que cela puisse ne faire aucune différence. Il lui dit aussi qu’il regrette d’avoir dit qu’ils ne devraient pas être ensemble, mais la jeune femme impulsive s’endort et ne l’écoute pas.

Après avoir écrit un essai inspiré par son père, la star de « Je n’ai jamais » est admise à Princeton et fêter son diplôme. Bien que Ben parte pour les vacances, il revient pour le mariage de Nirmala Vishwakumar et avoue son amour à Devi, qui se prépare pour une nouvelle phase de sa vie.