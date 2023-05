Fin de « FUBAR » expliqué : ce qui est arrivé à Luke Brunner et sa famille

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Avec Arnold Schwarzenegger, « FUBAR” (“Fucked Up Beyond All Repair/Recognition”), série netflix Créé par Nick Santora, il raconte l’histoire d’un père et d’une fille qui travaillent comme agents de la CIA depuis des années, mais chacun a gardé leur implication secrète, qui est finalement révélée lorsqu’ils font tous les deux partie de la même mission.

Après avoir terminé son dernier emploi, Luke Brunner se prépare à profiter de sa vie en dehors de l’agence, envisageant même d’acheter un bateau et de reconquérir son ex-femme, qui l’a quitté à cause des mensonges que son travail exige. Cependant, après sa fête d’adieu, une affaire du passé refait surface et ruine ses plans.

Le protagoniste de « FUBAR” faut arrêter Boro, le fils d’Omar Polonia, un homme qu’il a exécuté dans l’opération Jungle Book. Profitant du fait que Boro lui fait confiance, plus précisément Finn Hoss, l’agent doit le contacter et saisir la valise nucléaire. Mais à cet endroit, il rencontre sa fille Emma, ​​​​qui se fait passer pour Danielle DeRosa, un soldat américain qui travaille pour le marchand d’armes. Apprendre l’implication de l’autre dans la CIA, le couple est obligé de travailler ensemble en tant que partenaires.

Boro recevant Luke, un agent infiltré de la CIA, dans la série « FUBAR » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « FUBAR » ?

Lorsque Boro découvre la trahison de Finn et Dani, les agents de la CIA n’ont d’autre choix que de s’échapper. Bien que le criminel les coince, Barry, Roo et Aldon arrivent à temps pour les faire sortir de cet endroit, mais ils ne peuvent pas capturer le fils du chef paramilitaire et saisir sa dangereuse arme nucléaire.

En travaillant ensemble, père et fille apprennent à se connaître. En outre, Au fur et à mesure que sa relation avec Carter progresse, Emma réalise à quel point il est difficile d’équilibrer sa vie personnelle et son travail.De plus, elle commence à se sentir attirée par un membre de son équipe, Aldon.

L’équipe prévient une crise internationale puis part à la recherche d’informations sensibles en Moldavie, où Emma propose d’appâter une cible en cas de complications. Nik découvre Emma, ​​​​mais elle parvient à s’en sortir sans l’aide de Luk. Cependant, ils ne parviennent toujours pas à attraper Boro.

Barry et Tina vont sous couverture dans un jeu de cartes privé à enjeux élevés dans l’espoir de se rapprocher de Boro, tout en étant sur ses talons, en traitant des drames relationnels et en fin de compte l’attraper, cependant, tout cela faisait partie du plan du criminel pour récupérer le appareil.

Après un travail acharné, la CIA localise Boro dans une centrale nucléaire abandonnée en Sardovie, une fois de plus Luke, Emma, ​​​​Roo et Aldon s’infiltrent dans les lieux avec Barry et Tina gardant un œil sur l’opération. ETL’affrontement provoque une explosion qui menace d’activer la valise nucléaire, mais les protagonistes de «FUBARIls sauvent la situation et Boro est apparemment tué dans l’explosion.

Luke et Emma Brunner ont amélioré leur relation père-fille à la fin de la série « FUBAR » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « FUBAR » ?

Cependant, des mois plus tard, Boro apparaît au mariage de Donnie et Tally, qui ne sait pas si elle se remariera, car elle aime toujours Luke, qui a réussi à la récupérer, mais après une conversation avec sa fille, il a décidé de la laisser être heureuse. avec quelqu’un d’autre et ne pas ruiner sa vie une seconde fois.

Boro prend Tally en otage et force les protagonistes de « FUBAR» pour se tirer dessus, mais l’ex-femme de Luke utilise la médaille que le personnage d’Arnold Schwarzenegger lui a remise lorsqu’elle a avoué qu’elle était un agent de la CIA et a déclaré son amour pour se libérer de son ravisseur.

Père et fille profitent de la distraction pour tirer sur Boro. Lorsqu’ils pensent qu’ils sont en sécurité, Tina appelle Luke pour l’informer que Boro a révélé toutes ses informations, c’est-à-dire que lui et sa famille sont devenus la cible de centaines de dangereux criminels. La seule option est de s’échapper.

« FUBAR » se termine avec la famille de Luke et l’équipe de la CIA, y compris Donnie et Carter, fuyant le danger dans une camionnette. Maintenant, nulle part n’est sûr, que feront-ils pour survivre ? Y aura-t-il une saison 2 ? Luke récupérera-t-il Tally ? Comment Emma va-t-elle gérer le fait d’avoir ses ex au même endroit ? Oscar récupérera-t-il l’argent de son entreprise ? Qui est le prochain ennemi ?