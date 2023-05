Fin de « El silencio » expliqué : Sergio, as-tu vraiment tué tes parents ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Protagonisée par joueur de cornemuse« Le silence” (“Muted”, en anglais) est un Thriller psychologique espagnol de Netflix qui suit Sergio Ciscar, un jeune homme libéré six ans après avoir assassiné ses parents, alors qu’il était encore mineur. Pendant ce temps, Sergio n’a pas dit un seul mot. Il n’a pas non plus collaboré avec la justice. C’est-à-dire que les motivations du crime et ses intentions actuelles sont un mystère.

Dans ce cadre, l’équipe du psychiatre Ana Dussuel essaie de déterminer si Sergio est un danger pour la société. De plus, il essaie d’identifier les secrets que son esprit cache d’une surveillance constante autorisée par le juge qui approuve sa probation. Où est le piège ? Sergio ne sait pas qu’il est surveillé 24 heures sur 24.

« Le silence» commence avec les parents de Sergio qui tombent du balcon de leur maison pendant que leur fils cherche et réconforte sa sœur adoptive Noa. La seule façon de découvrir ce qui s’est réellement passé cette nuit-là, à part les aveux du protagoniste, est d’accéder au téléphone de Noa.qui a tout enregistré en vidéo.

Le pasteur Nathanael est le seul qui essaie apparemment d’aider Sergio dans la série espagnole « El silencio » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LE SILENCE » ?

En plus du pasteur Nataniel, Sergio entre en contact avec Marta, une jeune femme qui a donné des cours de piano à Noa et qui envoie des lettres à Ciscar alors qu’il était au centre de détention pour mineurs. Bien que cela puisse lui coûter sa relation avec Eneko, Marta s’approche de Sergio, qui ouvre les vannes du passé et parle de sa vie avant l’événement tragique.

Après avoir vu que son objet d’étude fait confiance à Marta, Ana lui demande de l’aider à récupérer les vidéos de Noa. Pour la convaincre, le psychiatre lui assure qu’elle essaie de prouver que Sergio est bon et que ces images sont le seul moyen de le prouver.

Quand Eneko découvre la tromperie de sa petite amie, il rassemble un groupe d’amis et va frapper Sergio. Ana profite du tumulte pour demander à Marta de télécharger les vidéos. Bien qu’il obtienne les images, son expérience est compromise car Eneko porte plainte pour agression et Ciscar retourne au centre de détention.

Pour sauver son studio, Ana envoie la vidéo du combat à Nataniel, qui s’en sert pour amener Eneko à retirer sa plainte. Sergio est de nouveau libéré, mais Cabrera, l’inspecteur adjoint chargé du suivi de l’enquête, est déterminé à saboter le projet du Dr Dussuel et appuyez sur Mikel pour supprimer les enregistrements.

Pendant que son équipe résout les problèmes, Ana est déterminée à continuer malgré le fait que Marta ait dit à Sergio qu’il était surveillé, alors elle recherche les fichiers de Blanca, la mère du protagoniste de « Le silence » et confirme que l’ancien mentor menait des expériences sur son fils et qu’il lui a fourni des médicaments que son mari Javier obtenait des laboratoires avec lesquels il collaborait.

Marta dans la seule à qui Sergio fait confiance dans la série espagnole « El silencio » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « SILENCE » ?

Sergio, as-tu vraiment tué tes parents ?

Les membres de l’équipe d’Ana estiment qu’elle est trop impliquée dans l’enquête et qu’au lieu de vérifier si Sergio est prêt à se réinsérer dans la société, elle cherche à prouver son innocence, et ils ont raison, puisque le psychiatre est obsédé par le fils du mentor.

Ana découvre qu’elle et Sergio ont plus en commun qu’elle ne le pensait. Elle, comme Ciscar, était une fille très intelligente qui a été maltraitée par sa mère. Dans le cas de Sergio, Blanca a découvert qu’il avait des épisodes violents, alors elle a essayé de l’aider.

Alors que Sergio propose de l’argent à sa tante pour obtenir le numéro de Noa, Ana accepte d’impliquer sa fille, qui est précisément la fille que Blanca et Javier ont adoptée, dans l’expérience. Quand Ana reçoit le message de Sergio, elle décide d’aller chez lui et de lui parler.

Sergio décide finalement de raconter ce qui s’est passé cette nuit-là. Apparemment, Blanca prévoyait de soigner Noa, alors lui et son père ont essayé de l’arrêter. Dans la lutte, Javier a accidentellement poussé sa femme puis s’est jeté du balcon par culpabilité. Cependant, ce n’est pas la vérité. Noa apparaît et raconte que même si Blanca n’était pas très affectueuse, elle essayait seulement de l’aider et que ce jour-là, il a eu un blocage mental et a assassiné ses parents.

« El silencio » se termine avec Noa demandant à sa mère de rentrer à la maison, mais Ana décide de rester avec Sergio car elle se sent identifiée. Cuando Noa se marcha resignada, el desequilibrado joven la lleva al balcón y poco después se muestra que alguien cae del balcón, aunque no está claro de quién se trata, todo parece indicar que se trata de Ana. ¿Sergio volverá a prisión o terminará con sa vie?

Ana Dussuel décide de quitter sa fille Noa et de rester avec Sergio à la fin de la série espagnole « El silencio » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « LE SILENCE » ?

« El silencio » est disponible sur Netflix à partir du 19 mai 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série espagnole, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LE SILENCE »

FICHE TECHNIQUE DU « SILENCE »

Titre original : « Le Silence »

Année : 2023

Pays Espagne

Genre : Thriller psychologique

Réalisation : Aitor Gabilondo, Gabe Ibáñez, Esteban Crespo

Scénario : Aitor Gabilondo

Musique : Zacarias M. de la Riva

Photographie : Octavio Arias, Curro Ferreira

Montage : Miguel Doblado, Guillermo Cobo, Sebastián González et Jorge Arrieta

Producteur exécutif : Aitor Gabilondo

Société de production : Alea Media

Distributeur : Netflix

Saisons : 1

Épisodes : 6

L’affiche de « Le Silence » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « EL SILENCIO »

Aron Piper comme Sergio Ciscar

Almudena Amor comme Ana Dussuel

Manu Rios comme Eneko

Cristina Kovani comme Marta

Aitor Luna comme Cabrera

Ramiro Blas comme Nathanaël

Aria Bedmar dans le rôle de Greta

Mikel Losada comme Mikel

Veronica Powers comme Arantxa

Elisabet Gelabert comme Blanca Polo

Manu Ríos dans le rôle d’Eneko dans la série espagnole « El silencio » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE L’HYBRISTOPHILIA DE MARTA DE « EL SILENCIO » ?

Selon la revue Sciences UANLla hybristophilie c’est une paraphilie (attirance ou comportement sexuel atypique) défini comme « la tendance à être attiré par des personnes qui ont commis un crime, un crime ou qui ont une propension à le commettre ».

Le terme a été inventé en 1966 par le Dr John Money et ce n’est pas un trouble mental. En fait, c’est un préférence sexuelle non normative qui est motivé par l’attractivité d’une personne agressive, dangereuse et médiatique. PLUS DE DÉTAILS ICI.