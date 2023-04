Fin de « El Internado : Las Cumbres » – Saison 3 : Paul et Manuel retrouvent-ils Amaia ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La troisième et dernière saison de « El Internado : Las Cumbres », disponible sur Amazon Prime Video à partir du 7 avril 2023, débute trois mois après les terribles événements qui ont mis fin à la vie de Paz. Bien que Mara essaie de tout ramener à la normale dans l’établissement qu’elle dirige, Amaia est convaincue que les mystères qui habitent l’internat ne sont pas résolus.

Désireuse d’aller jusqu’au bout, elle implique Zoé, une nouvelle élève d’un foyer d’accueil où l’on ne sait plus quoi faire d’elle. Lors de son premier jour à Las Cumbres, la nouvelle venue rencontre Amaia, qui lui demande de changer de tenue et d’attendre qu’elle rencontre quelqu’un au monastère.

Quand Amaia tombe de la fenêtre du deuxième étage Zoe cherche de l’aide malgré le fait que la victime lui demande de ne pas la laisser seule car c’est un piège et ils viennent la chercher. Le nouveau retourne voir le directeur, mais ne trouve rien. Pour le reste, Amaia s’est enfuie, mais Zoé dit la vérité à Manuel et Paul, qui entreprennent la recherche.

Amaia demande de l’aide à Zoé dans le premier épisode de la saison 3 de « El Internado : Las Cumbres » (Photo : Amazon Prime Video)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 3 DE « EL INTERNADO : LAS CUMBRES » ?

Grâce à un rôle dans l’uniforme d’Amaia, les autres protagonistes de la troisième saison de « L’internat : Las Cumbres« ils découvrent que leur ami était censé rencontrer Fray Jeremías. Le vieil homme promet de répondre à toutes leurs questions la nuit, mais lorsqu’ils arrivent au point de rendez-vous, le prêtre est retrouvé mort dans d’étranges circonstances.

Alors que Manuel, Paul et Zoe découvrent de nouveaux indices sur les allées et venues d’Amaia et sur ce sur quoi elle enquêtait, il est impliqué dans des disparitions et des crimes horribles dans les murs du monastère. Qui est derrière la mort des frères et pourquoi ont-ils besoin de ces sacrifices ?

Pendant ce temps, Alicia/Inés et León vivent leur romance avant de tout oublier à nouveau. Cependant, Alicia veut retrouver sa mémoire quitte à mourir au bout de dix jours. Après s’être injecté la formule sur laquelle travaille Dario, le personnage de Claudia Riera récupère sa vie et se souvient également qu’il existe un moyen de se sauver.

León et Alicia retournent au pensionnat pour mettre leur plan à exécution. Le couple raconte à Elvira que grâce à Draco Musca, Dario a préparé Q27, et demande son aide pour interpréter certaines parties du second tome. De plus, le professeur de sciences rencontre l’équipe de Corax et promet de les aider à rester éternellement jeunes comme l’a fait le lodge Crow’s Nest.

Quand la liste des frères d’Amia est complète, le groupe se demande ce qu’ils ont en commun. Bien qu’ils n’aient aucune idée de ce qui se passe, ils savent qu’ils ne peuvent faire confiance à personne. Grâce à une lettre d’Amaia, le groupe apprend que les Crow’s Nest n’étaient que des femmes sages persécutées par la confrérie des bourreaux, adeptes de Malaquías.

Alicia retrouve la mémoire dans la saison 3 de « El Internado : Las Cumbres » (Photo : Amazon Prime Video)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « EL INTERNADO : LAS CUMBRES » ?

Qui est derrière la mort des frères ?

Fray Jeremías appartenait à cette confrérie quand il était jeune et qu’il était repentant, c’est pourquoi, avec Amaia, il a essayé d’empêcher que quelque chose de terrible ne se produise à la veille de la Lune de sang. Quand ils étaient jeunes, les frères ont assassiné la famille d’Alicia. Cependant, deux enfants ont survécu et ce sont eux qui se vengent. Il s’agit d’Ismaël et de Sofia.

Elvira trahit Alicia et des membres du Corax kidnappent León, alors Alicia n’a d’autre choix que de révéler la formule de la jeunesse éternelle que Le Nid de Corbeau a découverte grâce aux libellules. Cependant, elle envoie des corbeaux pour libérer son petit ami.

Lorsque les frères découvrent qu’Ismael et Sofía sont responsables, ils entrent par effraction dans leur maison et les poignardent. Ismaël survit et demande à Adèle, qui se cachait dans l’endroit, de ne rien dire à ce sujet. Alors que Fray Salvador s’apprête à incendier l’endroit, la sœur cadette de Paul sort et le prêtre la poursuit.

Le groupe trouve-t-il Amaia ?

Paul retrouve Amaia enfermée dans une cage et se tourne vers ses amis pour tenter de la libérer. Mais quand ils vont le chercher, il n’est plus là, apparemment ils le préparent pour le sacrifice. Au monastère, Zoe se souvient que sa mère a été sacrifiée il y a des années, alors elle sait où se trouve Amaia. Avant de pouvoir la retrouver, la police se présente.

D’autre part, Darío est retrouvé mort dans sa maison en Argentine, Elvira meurt après s’être injecté la formule qu’Alicia leur a donnée, Marcel et Nicole sont arrêtés, ainsi que Mara et Alicia découvrent que Malaquías est toujours en vie en utilisant la sagesse de le Nid de Corbeau, ils trouvent aussi le troisième livre de Draco Musca.

Le groupe empêche Amaia d’être sacrifié par Malaquias, mais il prend Zoe en otage. León apparaît juste à temps et capture le frère. Ensuite, ils l’enferment dans une cellule du monastère. La troisième saison de « L’internat : Las Cumbres» se termine par une lettre d’adieu d’Alicia.