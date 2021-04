Fin de « Dragon Ball », dernier chapitre: comment se termine l’anime original de Goku

« Dragon Ball Z»A de nombreux fans qui connaissent les aventures adultes de Goku et des Z Fighters alors qu’ils défendaient la Terre contre des menaces croissantes. Cependant, la série animée « Dragon BallOriginal est plus une histoire négligée dans la franchise manga / anime historique d’Akira Toriyama. Après les aventures de Goku dans son enfance, la série de 153 épisodes a adapté les 194 chapitres de la série manga de Toriyama.

Il a abouti à un mariage pour son protagoniste lorsque Goku atteint l’âge adulte et a présenté une confrontation sur le sort de la Terre contre Piccolo, Jr.., le fils de l’un des antagonistes les plus importants de l’histoire, le mortel Roi démon Piccolo. Quand la bataille finale fut terminée, Goku Il était de loin l’homme le plus fort de la planète à l’époque, revendiquant son destin d’arts martiaux.

Le « Dragon Ball« original tournait autour du Tournoi mondial d’arts martiaux, organisé tous les trois ans pour déterminer le meilleur combattant du monde. Goku est entré dans son premier tournoi, le 21e tournoi mondial d’arts martiaux, à l’âge de douze ans avec son meilleur ami Krillin, Yamcha et un Maître Roshi déguisé.

Roshi il finirait par sortir triomphant de son élève vedette après un combat rapproché. Plus tard, Goku passera les trois prochaines années à s’entraîner et à empêcher l’armée de Ruban rouge utilisera le Boules de dragon pour conquérir le monde. le 22e monde des arts martiaux fait Goku affrontera son nouveau rival Tien Shinhan, perdant à peine au tour final en raison de la hauteur de son adversaire.

DERNIER CHAPITRE DE «DRAGON BALL»

Tout au long de l’anime, tous les guerriers Z ont combattu dans au moins un tournoi, mais seuls quelques-uns ont remporté la gloire (Photo: Toei Animation)

le 23e Tournoi Mondial d’Arts Martiaux a apporté de nombreux visages familiers qui Goku avait trouvé dans ses aventures passées, y compris Krillin, Yamcha, Tien, Chi-Chi Oui Tao mercenaire. Deux combattants surprises se sont joints aux participants: un homme humain sans prétention nommé héros Oui Piccolo.

Piccolo était le fils presque identique de Roi Piccolo, qui a presque conquis le Terre et a dépassé le Combattants Z, avec Goku à peine capable de le vaincre. Piccolo Il est entré dans le tournoi pour venger son père avant de réaliser le rêve de son père d’assujettir l’humanité. Il a été révélé que héros était le contraire de Piccolo et le Gardien de la Terre, Kami, qui est entré secrètement dans le tournoi sous son déguisement humain pour vaincre son homologue.

Au fur et à mesure GokOops Piccolo avancé au tour final, le Combattants Z a révélé le chemin parcouru depuis le tournoi précédent trois ans plus tôt. Krillin maîtrisé la capacité de voler tout en Chi-Chi a révélé sa promesse passée de se marier Goku, et le jeune homme l’a acceptée (bien qu’en privé il ne comprenne pas ce que signifiait le mariage).

La Terre, connue sous le nom de Dragon World et désignée «Planète 4032-877» par la hiérarchie céleste, est le cadre principal de toute la série Dragon Ball. (Photo: Akira Toriyama)

Alors que Goku Oui Tien ils se sont battus uniformément lors du dernier tournoi, Goku a montré à quel point il avait surpassé son ancien rival, tandis que Tien rejeté ses mauvaises manières passées pour toujours. Le tour final du tournoi avait Goku Oui Piccolo face. Goku puis il battrait de justesse son adversaire et remporterait la compétition, épousant Chi-Chi peu de temps après, pendant que Piccolo juré de se venger.

La hausse des Goku à l’âge adulte, il a finalement culminé en devenant l’artiste martial le plus puissant du monde et en remplissant la promesse de mariage qu’il avait faite sans le savoir Chi-Chi quand j’étais petit. Avec d’anciens rivaux comme CHAT, Tien Oui Piccolo resurfaçage, Goku a finalement triomphé à la fin de la série originale, après deux tentatives pour remporter le Tournoi mondial d’arts martiaux.

Entre « Dragon Ball » Oui « DBZ », il y aurait un saut de cinq ans dans lequel Goku Oui Chi-Chi est devenu plus fermement ancré dans la vie domestique, maintenant avec un jeune fils en Gohan. L’histoire générale elle-même a pris un ton beaucoup plus sombre et une orientation science-fiction, un départ de la « Dragon Ball » plus heureuse et ses sensibilités fantaisistes.