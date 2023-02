Fin de « Chromosome 21 » expliqué : Tomy est-il coupable ou innocent ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « chromosome 21″, Série chilienne disponible sur Netflix du 8 février 2023, raconte l’histoire de Tomy Ruiz (Sebastián Solorza), un homme de 26 ans atteint du syndrome de Down qui est retrouvé par la police sur une scène de crime. La chargée de découvrir s’il s’agit d’un témoin ou d’un suspect est l’enquêtrice Mariana Enríquez (Valentina Muhr).

Après l’arrestation de Tomy, Mariana tente de l’interroger, mais il ne dit presque rien, alors il est transféré dans un centre spécialisé le temps que l’enquête soit menée. Les traces de poudre à canon et de sang sur les vêtements du jeune homme indiquent qu’il est l’assassin d’Orlando Mandujano ou qu’il était très proche de l’auteur.

En raison du casier judiciaire de Bekam (Gastón Salgado), le frère du protagoniste de «chromosome 21″, Enriquez soupçonne Tomy de se taire pour protéger son frère. Tout en faisant son travail, Mariana fait face à sa relation difficile avec son ex et tente de récupérer la garde de sa fille Amanda.

Mariana Enríquez est en charge de l’enquête dans la série chilienne « Chromosome 21 » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « CHROMOSOME 21 » ?

Avec son partenaire Durán, Mariana commence à suivre plus d’indices, interrogeant les collègues de Tommy à la Fondation, examinant les images des caméras de sécurité et essayant de parler à Tommy sans succès. À la suggestion d’un spécialiste, elle demande à ramener l’accusé chez lui pour obtenir une déclaration.

Avant d’obtenir l’autorisation, Enríquez reçoit une visite inattendue de Durán, qui fait irruption dans la maison de l’officier, lui assure qu’il est le vrai coupable et lui demande de libérer son frère.

Pour gagner la confiance de Tomás, Mariana organise une fête d’anniversaire. où le jeune homme peut rencontrer ses amis et sa petite amie Cristina Pérez Lombardi. Bien que l’enquêteur obtienne des informations sur les autres personnes impliquées et découvre que la victime a été impliquée dans le vol d’une bijouterie, elle ne trouve rien qui prouve l’innocence de Tomy.

Les aveux de Tommy

Malgré le fait que Mariana et Bekam essaient de l’éviter, Tomy est obligé de reconstruire la scène du crime. Lorsqu’ils arrivent à l’usine d’Ariel Zavala, le jeune homme fait remarquer qu’Orlando Mandujano l’a récupéré à la fondation, l’a emmené à cet endroit et l’a gardé jusqu’à ce que son frère arrive pour le secourir.

Apparemment, Orlando Mandujano a kidnappé Tomás pour forcer Bekam à remettre les bijoux qu’il a pris. Lors de l’échange, Mandujano en profite pour se venger de Bekam des coups qu’il lui a portés plus tôt, alors pour empêcher Orlando d’assassiner son frère Tomy prend une arme et tire.

Les aveux de Tomy surprennent tout le monde, mais maintenant un juge doit déterminer si le jeune homme trisomique est imputable ou non. Alors que l’avocat de la défense tente de prouver que son client n’est pas irrécusable, l’accusation indique que l’accusé était au courant de ce qu’il faisait. Finalement, il est déterminé que Tomás Ruiz doit faire face à une procédure judiciaire pour meurtre.

Tomy dans la reconstitution du crime dans la série chilienne « Chromosome 21 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « CHROMOSOME 21 » ?

Tomy est condamné et va en prison ?

Bien qu’elle ne trouve rien contre Zavala, Mariana est sûre que cet homme est impliqué dans l’affaire, et grâce à une erreur dans une vidéo elle découvre que la preuve a été altérée. Le principal suspect est Bruno Durán, mais il parvient à prouver son innocence.

Bien que Mariana arrête Zavala, elle ne peut pas prouver qu’il est responsable de la mort d’Orlando Mandjano, elle n’a donc d’autre choix que de le libérer. Cependant, dans le sixième épisode »chromosome 21« il est révélé que Durán est bien le complice de Zavala, alias El Coya.

Alors que Mariana perd sa fille parce que celle-ci préfère vivre avec son père, Bekam parvient à emmener son frère avant qu’ils ne le transfèrent en prison. Cependant, il est également obligé d’emmener Cristina avec lui. La police les poursuit, mais Durán arrive le premier et tue Bekam.

Bien sûr, il prétend qu’il essayait seulement de l’arrêter et que c’était en état de légitime défense. Mais Mariana ne le croit plus et met tout en œuvre pour découvrir la vérité et parvient à prouver la culpabilité de Zavala, Duran et Santoro, sous-préfet de la brigade des homicides.. En outre, témoigne au procès de Tomy et l’aide à être déclaré innocent.