Fin d' »Andor » et sa scène post-générique expliquée : un discours inspirant, le nouveau duo rebelle et plus encore

La première saison de la série « Andore » a pris fin le mercredi 23 novembre, avec un épisode passionnant diffusé le DisneyPlus. Comme nous le savons, le préquelle de « Star Wars : Rogue One » Il est sorti en septembre dernier et, après 12 épisodes, on a pu voir la conclusion tant attendue de l’histoire.

Tout au long de cet épisode, la production créée par Tony Gilroy suivre les aventures de Cassien Andor, pendant les années de formation de la Rébellion. Il est à noter que la fiction est menée par le Mexicain Diego Luna.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Si vous aviez des doutes sur l’issue du projet dérivé de « La guerre des galaxies », cette note est pour vous. Découvrez ce que fin expliquée et comment est le scène post-générique de la Série Disney Plus « Andor ».

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SÉRIE « ANDOR » ?

Vers la fin de la première saison de « Andore »les funérailles de Maarva Andor. Dans cette, Abeille (B2EMO) projette un message préenregistré du défunt, qui prononce un discours inspirant au peuple de ferrix.

Par malheur, il Capitaine impérial Vanis Tigo arrête la projection et lance une attaque contre la foule. Oui ok Abeille est emmené en lieu sûr par Péglamalheureusement, xanwan il est abattu.

Le message inspirant de Maarva Andor dans le final de la première saison de « Andor » (Photo : Lucasfilm)

La vie de Dédra Elle est également en danger, lorsqu’elle est prise dans une émeute des citoyens de Ferrix. Ils ont menacé de lui donner une mort brutale. Cependant, elle est sauvée par le harceleur Syril Karn.

Au milieu des émeutes, Cassien être libre de Bix Caleen. Notre protagoniste l’emmène sur un navire, où ils rejoignent Abeille, Brasso, Willmon et d’autres amis. Andor il reste derrière, mais promet qu’ils les trouveront.

Dedra a été sauvée par Syril Karn lors de la finale de la première saison de « Andor » (Photo : Lucasfilm)

Mon MothmaPour sa part, il doit payer un prix terrible pour avoir dissimulé ses transactions financières. Ainsi, il associe sa fille au fils de davo skuldun. La tradition dicte que les deux doivent se marier, alors maintenant la jeune femme sera piégée dans une relation sans amour.

Finalement, Luther Raël perd l’occasion d’éliminer Andor et est surpris de le trouver caché dans son propre navire. C’est là quand Cassien il offre à son homologue une chance d’accomplir sa mission. Tout semble indiquer qu’un nouveau duo rebelle s’est formé.

Stellan Skarsgård dans le rôle de Luthen Rael dans la première saison de « Andor » (Photo : Lucasfilm)

COMMENT ÉTAIT LA SCÈNE POST-CRÉDITS DE LA SÉRIE « ANDOR » ?

Dans la scène post-générique de la finale de la saison de « Andore »nous voyons des droïdes assembler une machine avec les pièces qui Cassien et ses codétenus ont fabriqué.

Ensuite, il est révélé que ce n’est autre que le Étoile de la mort. Sans le savoir, notre protagoniste a aidé à construire la station spatiale. Autrement dit, cela faisait partie de la création de l’arme qui le tuera à l’avenir. En ce sens, c’est une scène qui établit le lien entre Cassien et son destin inévitable.

De plus, c’est un échantillon du contexte dans lequel se déroule cette partie de l’intrigue : l’Empire a non seulement isolé ses ennemis, mais les a également transformés en « main-d’œuvre bon marché ». Dès lors, toutes les excuses étaient valables pour les capturer.

L’étoile de la mort dans le final de la première saison d' »Andor » (Photo : Lucasfilm)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SÉRIE « ANDOR » ?

Cette fin laisse tout prêt pour la deuxième saison de la série, ce qui a déjà été confirmé par le showrunner. Tony Gilroy. La montée de la Étoile de la mortpar exemple, sera un point clé à souligner dans le prochain épisode.

D’autre part, le dernier chapitre marque un point important dans l’évolution de Cassien: ce n’est plus le même jeune homme que nous avons rencontré au début de l’histoire, qui était quelqu’un de désabusé et désintéressé par le concept de Endurance.

Au contraire, Andor C’est maintenant qui cherche le guide de Raël. Pour cette raison, on le verra sûrement assumer le rôle d’un agent beaucoup plus engagé pour la cause, tel qu’il a été présenté dans « Star Wars : Rogue One ».