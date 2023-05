Fin « Citadelle » expliquée : pourquoi Mason a trahi l’agence ?

ALERTE SPOIL! Si quelqu’un s’attendait à la fin que nous avons eue avec « Citadelle »Eh bien, nous avons besoin de vos pouvoirs de clairvoyance. La première série vidéo avait un gros point d’interrogation tout au long de la première saison: qui a trahi l’agence. Le mystère a été révélé avec l’épisode 6, où il a été révélé que le responsable était Mason Kane (Richard Madden).

Dès le premier épisode, Bernard Orlick (Stanley Tucci) a dit à Kyle/Mason que la destruction de la Citadelle était due à l’un de ses propres agents.

Par la suite, tout indiquait que Nadia Sinh, compagne et partenaire du protagoniste, avait été la traîtresse. Bien qu’il cachait un grand secret, nous soupçonnions que c’était une distraction avoir une grande révélation à la fin. Cela est venu avec l’épisode intitulé « Secrets In Night Need Early Rain » (« Les secrets de la nuit ont besoin de pluie » qui a été créé le vendredi 26 mai.

Avec la fin choquante, où Mason s’est avéré être la taupe et Dahlia sa mère, un mystère a été résolu, mais cela laisse maintenant beaucoup de points d’interrogation pour la saison 2.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Citadelle ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « CITADELLE » ?

Pourquoi est-il logique que Dahlia soit la mère de Mason ?

Dans le dernier épisode de « Citadel », il a été révélé que Dahlia était en fait la mère de Mason Kane. Bien que la révélation ait été une tournure inattendue, la série nous avait laissé des indices subtils dans les premiers chapitres qui étayent cette relation.

Alors que Nadia et Mason commencent leur romance, il révèle qu’il était orphelin et c’est pourquoi la Citadelle l’a accueilli. Plus tard, lorsque le personnage de Priyanka Chopra le confronte à ce qu’il a fait à Celeste/Abby, l’espion révèle que son père est mort et que sa mère l’a abandonné.

Lesley Manville joue Dahlia Archer, la représentante de Manticore dans « Citadel » (Photo : Amazon Studios)

Ce n’est qu’au sixième et dernier épisode qu’il a été révélé que Mason n’était pas non plus la véritable identité, mais qu’il s’appelait plutôt Paul lorsqu’il était enfant. En devenant espion, il a laissé derrière lui son ancienne vie et, accessoirement, son accent britannique.

Pourquoi Mason Kane a-t-il trahi la Citadelle ?

La trahison de Mason Kane découle de deux facteurs principaux : son désespoir de retrouver Nadia et les informations que sa mère lui a données.

Lorsqu’il a demandé au chef de l’agence, Grace, où se trouvait Nadia, elle a refusé, ce qui l’a incité à demander l’aide de Dahlia, qui est censée être l’ambassadrice du Royaume-Uni et a de nombreuses relations.

Mason était déjà prêt à tout pour retrouver la femme qu’il aimait, mais l’histoire que Dahlia lui a racontée, à propos de la Citadelle qui aurait assassiné son père par erreur, l’a convaincu de révéler les secrets de l’agence.

Mason Kane savait-il ce qui allait se passer avec la Citadelle ?

Mason Kane ne savait pas ce que Dahlia avait vraiment prévu pour la Citadelle, car ce qu’elle lui avait dit lors de la réunion qu’ils avaient eu autour d’un verre de limonade était qu’elle porterait l’affaire devant la Cour britannique, afin que justice puisse être rendue. .

Au lieu de cela, le représentant secret de Manticore a ordonné l’assassinat de tous les agents de la Citadelle et la destruction de l’organisation. Considérant que Mason et Nadia ont également été attaqués au début de la série, on peut supposer qu’elle a également fait assassiner son propre fils. Démontrant le monstre qu’il était vraiment. Quelque chose qui se confirme à nouveau lorsqu’il menace de tuer sa propre petite-fille, Asha.