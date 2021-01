Filtrer les prix de ce qui sera probablement les téléphones Samsung les plus vendus de 2021

Les prix des terminaux vedettes de Samsung dans le milieu de gamme pour cette 2021 ont déjà été filtrés: le Galaxy A52 et le Galaxy A72.

Fabricant coréen Samsung veut répéter le succès de l’année dernière dans le milieu de gamme, où il a fait du Galaxy A51 le terminal le plus vendu au monde, avec de nouveaux terminaux comme le Galaxy A52 et le Galaxy A72 dont leurs prix ont déjà été filtrés.

On connaît déjà les prix des Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72

Le fabricant coréen sait que pour répéter le niveau de vente de l’année dernière, il a besoin se concentrer sur la commercialisation de terminaux de milieu de gamme avec un bon rapport qualité prix puisque, comme nous le disent les gars d’Android Authority, ils n’ont pas de prévisions de ventes très élevées pour votre gamme Galaxy S21.

Samsung suit le sien, et le Galaxy S21 n’a pas de mises à jour « transparentes »

Selon ce média, Samsung a estimé que cette année ils vendraient 10 millions d’unités du Galaxy S21 (40% du total), et huit millions de Galaxy S21 Plus et S21 Ultra (30% du total chacun).

Le constructeur coréen veut miser sur un milieu de gamme avec des terminaux bon marché mais qui ont Connectivité 5G, bien qu’ils continueront également à publier des versions avec la 4G, et le Galaxy A32 déjà présenté sera bientôt ajouté Le Galaxy A52 et le Galaxy A72.

De ces deux derniers modèles, grâce aux gars de The Phone Arena qui font écho à une information publiée par Galaxy Club, on le sait déjà leurs prix en Europe grâce à un bref passage de ces bornes à travers le portail allemand des prix Idealo.

Ainsi, selon ce support, le Samsung Galaxy A52 avec 128 Go de stockage avec connectivité 4G sera tarifé à 369 euros tandis que le modèle de mémoire interne de 256 Go sera au prix de 429 euros.

De son côté, le Galaxy A52 5G avec 128 Go de stockage sera au prix de 449 euros et le modèle de 256 Go ira jusqu’à 509 euros.

Quant aux prix du Samsung Galaxy A72 encore les prix des versions avec 5G ne sont pas connus mais oui les modèles avec 4G, à partir du 449 euros ce qui coûtera au modèle 128 Go de stockage et allant jusqu’à 509 euros cela coûtera au modèle avec 256 Go de mémoire interne.

Samsung Galaxy pour 200 euros: obtenez l’un des milieu de gamme les plus vendus

Bien que, pour le moment, la date de présentation officielle des Galaxy A52 et A72 n’ait pas encore été révélée, elle devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.

