Filtrer les premières spécifications et le prix du smartphone enroulable de LG

Le téléphone à écran extensible de LG dépasserait la barre des 2 000 euros.

LG a surpris les habitants et les étrangers avec le lancement d’un téléphone si innovant que personne ne l’avait imaginé, le LG Wing. Dans l’analyse de ce smartphone nous vous disions déjà que, malgré son caractère spectaculaire, il présentait un déficit important dans ses caractéristiques pour justifier un investissement de plus de 1000 euros.

Malgré cela, l’entreprise n’a pas renoncé à continuer à adopter l’innovation. Il y a quelques semaines, les premiers détails de son prochain projet hors du commun étaient publiés, un smartphone à écran enroulable. Désormais, la même source a fourni plus de données concernant ses spécifications, ses date de sortie et prix.

Ce que l’on sait jusqu’à présent sur cet appareil

La première et la seule donnée totalement certaine que nous ayons sur ce LG est que son écran est enroulable. Dans son la version standard aura une taille de 6,8 pouces; une fois déplié, il atteindra 7,4 pouces. De plus, selon les mêmes informations, ce smartphone aura trois modes d’affichage avec trois rapports d’aspect différents. Dans sa version normale (mode téléphone) Les images seront présentées en 20: 9, en mode vidéo 16: 9 et plus mode productivité 3: 2.

Contrairement à ce que nous pourrions classer comme son prédécesseur (avec une pince à épiler), le LG Wing, le smartphone doté de l’écran roll-up de l’entreprise ** inclurait le processeur le plus puissant disponible, le Snapdragon 888. Parallèlement, d’autres fonctionnalités de pointe telles que 16 Go de RAM et une batterie discrète a priori avec Capacité de 4200 mAh. Nous verrons comment LG parvient à l’optimiser.

En ce qui concerne le design et la proposition, le LG avec un écran roll-up rappelle clairement l’OPPO X 2021. Nous n’aurons pas à attendre trop de mois pour voir qui gagne la bataille pour être lui premier smartphone de l’histoire avec écran enroulable.

Quand pouvons-nous voir le mobile de LG avec un écran déroulant

Comme cela se produit toujours avec les fuites, il s’agit d’informations que nous devons prendre de manière détendue et en sachant qu’elles peuvent ne pas être exactes à 200%. Dans tous les cas, @cozyplanes pointe vers un prix possible de 2359 dollars américains, environ 1 925 euros au taux de change actuel. Si cela est vrai, le RRP pour les marchés européens s’ajusterait probablement à la hausse, comme c’est le cas pour la plupart des produits technologiques.

En plus du prix, l’informateur indique comme date de départ hypothétique le Mars 2021, bien qu’il suggère également que il pourrait y avoir un léger retard jusqu’en juin. Nous supposons que LG ne veut pas faire un cyberpunk 2077 et atteindre les mains des utilisateurs sans fonctionner à 100% de sa capacité.

