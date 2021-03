Filtrer les premières photos de Lady Gaga et Adam Driver sur le tournage de House of Gucci

Vip Vernis à Ongles UV One Step 8 Lady Gaga 5 ML

Vernis one Step de VIP une petite révolution plus besoin de base ni de finition, appliquer le comme un vernis à ongles Classique et polymériser sous lampe 2 minutes maximum. Une seule couche de vernis One Step et en 5 minutes cous obtiendrez un résultat professionnel pour une durée maximale de 15 jours.