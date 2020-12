Filtrer complètement l’apparence de la prochaine star de milieu de gamme de Samsung

Le Galaxy A32 5G comprend un arrière jamais vu auparavant dans les téléphones d’entreprise.

Il y a quelques jours, une fuite du portail GalaxyClub a révélé les premiers détails du Galaxy A32 5G, un terminal visant à démocratiser la jouissance de la 5G avec un téléphone Samsung et qui arrivera vraisemblablement sur le marché premiers mois de 2021.

Eh bien, d’autres nouvelles informations, cette fois de la voix à l’initié populaire Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) révèlent complètement l’apparence du Samsung Galaxy A32 5G susmentionné.

Rendus réalistes de haute qualité

Selon OnLeaks et les rendus qu’il montre dans son article, vous voyez un dessin en plastique avec un dos complètement plat dans lequel le Le placement de la caméra est inhabituel au moins pour Samsung. Ainsi, un module en tant que tel n’est pas apprécié, mais le trois lentilles positionnées verticalement saillie de 1 mm et quatrième capteur non identifié et le flash à sa droite.

Cette conception rend le Galaxy A32 5G un téléphone unique dans le vaste portefeuille de Samsung, du moins en parlant de termes liés à la conception de l’arrière.

Venir au front, d’abord aucune différence significative n’est appréciée en prenant comme référence d’autres terminaux de la firme coréenne. Il y a un Panneau de 6,5 pouces avec encoche en forme de goutte au milieu, des lunettes assez épaisses (pas d’écran « infini ») et un large bord inférieur.

En ce qui concerne ses dimensions, la filtration pointe vers une taille approximative de 164,2 x 76,1 x 9,1 mm. Si cela est vrai, nous parlerions d’un terminal assez grand.

Enfin, un autre détail que l’on peut voir dans les rendus est la présence d’un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation du Galaxy A32 5G qui est situé sur le côté droit, juste en dessous des boutons de volume. Une prise casque 3,5 mm et un port de chargement USB-C sont également appréciés.

