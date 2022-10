Filtré la prochaine bête POCO : écran 120 Hz et un Snapdragon 778G+

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le nouveau mobile milieu de gamme de Xiaomi, le POCO X5.

Après que le POCO X4 Pro 5G n’ait pas eu le succès escompté par le géant chinois, Xiaomi prépare désormais l’arrivée sur le marché de votre prochaine bête sous la marque POCO.

À cet égard, une récente fuite du média Xiaomiui vient de révéler certaines des caractéristiques du nouveau membre de la famille POCO X telles que un écran 120 hertz ou un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ sous le capot.

Le POCO X5, dévoilé

Selon cette fuite, le nouveau terminal franchisé de la firme chinoise, dont le nom de code est « Redwood » et dont le nom de modèle est M20, atteindra le marché européen sous le nom de POCO X5 et disposera d’un grand écran qui sera équipé de une dalle LCD de 6,78 pouces qui aura un taux de rafraîchissement de 120 hertz et avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G +un chipset milieu de gamme à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui sera accompagné de 8 Go de RAM et deux variantes de stockage interne de 128 et 256 Go.

Cette fuite révèle également que le POCO X5 sera mis en vente avant la fin de l’annéetel que vérifié après avoir examiné le numéro de modèle de l’appareil qui est 22101320G, où le nombre 22 fait référence à l’année (2022), le 10 fait référence au mois (octobre)le 1320 fait référence au nom du modèle (M20) et la lettre G confirme qu’il sera publié dans le monde entier.

Selon la source consultée, ce nouveau terminal milieu de gamme de la firme chinoise se déclinera en deux versions : un POCO X5 NFC et un POCO X5 Pro 5G et il sera également disponible en Chine (où il arrivera sous la marque Redmi) et en Inde.

Concernant le prix de départ du POCO X5, tout semble indiquer que son coût va fluctuer entre 300 et 400 euros pour changer.

