Filtré la date de sortie possible de Deathloop, le nouveau d’Arkane Studios

Fans des métiers du développeur Studios Arkane, créateurs de la saga Déshonoré, a dû digérer la triste nouvelle du retard de la date de sortie de Deathloop, votre nouveau projet de nouvelle génération. Il reste encore quelques mois avant sa publication, mais il y a quelques instants, sa date de sortie spécifique aurait été divulguée.

Selon la page officielle du jeu dans la version néo-zélandaise de PlayStation Store, Deathloop serait mis en vente dans Playstation 5 Du jour 20 mai 2021. Comme il s’agit d’informations non officielles, ces informations doivent être prises «avec un grain de sel», mais en tenant compte du fait que l’étude a confirmé que son travail sortirait au deuxième trimestre de l’année prochaine, cette date semble très plausible.

Dans cette aventure de tir à la première personne bourrée d’action, les joueurs se rendront sur l’île de Blackreef, un endroit où le protagoniste, poulain, comme l’antagoniste, Julianna, se faire prendre une boucle temporelle mystérieuse. Le seul espoir de poulain brisera la boucle, et pour y parvenir, vous devez assassiner huit cibles avant le redémarrage de la journée. Les utilisateurs doivent apprendre à échouer pour acquérir de nouvelles connaissances, découvrir des itinéraires alternatifs, des points faibles ennemis, etc.

Jusqu’à ce que Bethesda ou posséder Studios Arkane confirmer la fuite, Deathloop est toujours en développement et devrait arriver en Playstation 5 pour lui deuxième trimestre 2021. On se souvient que ce titre a un exclusivité temporaire avec la console Sony, et plus tard, il viendra aussi PC,

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂