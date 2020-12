Filtré en totalité les spécifications supposées du OnePlus 9

OnePlus continue de gérer la machinerie médiatique et confirme déjà que son prochain OnePlus 9 aura également le Qualcomm Snapdragon 888 dans une image filtrée.

Vers le prochain produit phare de OnePlus L’industrie le traque depuis longtemps, et nous connaissons déjà le goût de la firme du « Ne vous installez jamais » pour gérer les temps des machines médiatiques à la fois avec des fuites autour de sa conception et des détails sur le matériel et les nouvelles fonctionnalités du logiciel dont il sera le neuvième tueur phare -pas tueur phare et plutôt un vaisseau amiral manuel – OnePlus.

Aujourd’hui nous vous apportons, en effet, de nouvelles informations et une confirmation déjà attendue autour du OnePlus 9, dont grâce à GizChina et d’autres moyens nous avons pu obtenir la première image en direct nous donnant un aperçu de certaines de ses spécificationsComme en effet oui, il montera le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm tant vanté ces derniers jours.

Une image « en direct » confirme le Snapdragon 888 pour le nouveau OnePlus 9

Selon des sources, la capture a été faite à un prototype que OnePlus utilise pour affiner l’appareil, toujours en phase de développement, qui devrait être présenté entre les mois de Mars et avril 2021 juste à temps pour rivaliser avec les meilleurs du marché.

Quant à l’intérêt que nous pouvons extraire, nous pouvons commencer par le détail de la caméra frontale intégrée derrière un trou en haut au centre de l’écran, alors que dans les modèles précédents du fabricant chinois, il était situé à gauche.

Il est également officiel que montera le chipset Qualcomm le plus puissant, et donc le marché, qui ne sera nul autre que le Snapdragon 888 avec technologie 5 nanomètres, processeur huit cœurs avec le supercore BRAS Cortex-X1, plus un modem Snapdragon x60 5G intégré et un processeur graphique Adreno 660.

La configuration du prototype intègre 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, avec un appareil photo principal qui devrait avoir quatre capteurs de 48, 48, 8 et 5 mégapixels respectivement, en plus du Panneau AMOLED QHD + de 6,48 pouces et lecteur d’empreintes digitales intégré en dessous. Nous savons déjà qu’il aura un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

De plus, et pour curling la boucle, on a vu ces jours-ci Liu Zuohu, l’un des fondateurs et actuel PDG de OnePlus, discutez avec certains de ses passionnés sur le réseau social chinois Weibo, où Ils l’ont interrogé sur un hypothétique OnePlus 888 qui commémorait le huitième anniversaire de l’entreprise utilisant le chiffre porte-bonheur en Chine et profitant du changement de Qualcomm à cet égard.

Qu’avez-vous répondu? Eh bien, il était lui-même chargé d’ajouter du carburant au feu Demander aux utilisateurs s’ils souhaitent passer de OnePlus 9 à OnePlus 888, quelque chose qui a évidemment donné lieu à des rumeurs mais que nous ne pouvons pas confirmer pour l’instant … Il est tôt, il reste encore des mois pour son arrivée officielle et avant de voir de nombreux concurrents, il faudra donc être patient!

