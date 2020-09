Filtrage du premier gameplay de Call of Duty: Black Ops Cold War

Il y a peu de sagas annuelles qui parviennent à générer autant d’attentes année après année que Call of Duty, et bien sûr cela n’allait pas être différent avec son prochain opus, Guerre froide des opérations noires. Ce nouveau titre, suite directe du premier Black Ops, sera le premier à atteindre également la Xbox Series X, même si comme nous vous l’avons dit hier, il semble qu’il arriverait avant la console Sony.

Bien que la plupart des mortels n’aient pu voir qu’une bande-annonce cinématographique du jeu, certains utilisateurs peuvent en essayer une version alpha du titre afin que son développeur, Treyarch, puisse faire les ajustements qu’il juge nécessaires. Grâce à Reddit, nous disposons d’un gameplay d’un peu plus de quatre minutes montrant un jeu à son multijoueur. Vous pouvez voir cette vidéo ci-dessous:

Gameplay Black Ops Cold War de Modernwarfare

Call of Duty: Black Ops Cold War ramène le mode d’escorte VIP

Comme nous vous le disons, cette vidéo divulguée montre un jeu du mode récupéré Escorte VIP, qui n’a pas été inclus dans le dernier Call of Duty Modern Warfare. Avec cet aperçu, nous pouvons commencer à apprécier comment certaines animations telles que la course, le rechargement ou le glissement seront, en plus de la disposition de son interface ou de certaines des armes qui feront partie de notre arsenal.

La vidéo est capturée à partir d’une version alpha, il faut donc s’attendre à ce que le jeu subisse quelques modifications d’ici à sa sortie. N’oubliez pas que Call of Duty: Black Ops Cold War viendra sur Xbox One et PC sur 13 novembre, et la Xbox Series X aura une version qui aura des avantages très intéressants comme le Ray Tracing, la 4k et l’élimination des écrans de chargement.