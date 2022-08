Films Warner sortis en 2022 qui sont déjà sur HBO Max

hbo max

Warner Bros. a sorti plusieurs films jusqu’à présent cette année et certains d’entre eux sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming HBO Max. Attention!

©IMDBRobert Pattinson comme Batman

Warner Bros. C’est l’un des studios les plus importants avec des films et des franchises qui attirent souvent l’attention du monde entier. Nous pouvons nommer les héros et les méchants de DC comme le monde magique élevé par JK Rowling dans la saga des jeunes Harry Potter et ses retombées. En outre BM travaille en étroite collaboration avec les équipes créatives des pays dans lesquels elle est présente, l’Argentine étant l’un d’entre eux.

+ Les sorties de Warner Bros. en 2022 qui sont sur HBO Max

.4. Échos d’un crime

Julián Lemar est un écrivain frustré qui décide de faire une pause dans une cabane dans les bois avec sa famille. La nuit, un orage coupe l’électricité dans l’endroit, puis les ennuis commencent : Ana arrive, une femme qui dit que son mari a assassiné son fils et veut maintenant le tuer. De cette façon, l’aider signifiera devenir une cible en même temps que Julián et sa famille entreront dans un réseau d’intrigues et de tromperies.

.3. homme chauve-souris

Le jeune Bruce Wayne combat le crime depuis deux ans en tant que justicier masqué Batman. Ensuite, il est ciblé par un criminel très intelligent qui communique avec lui à travers ses homicides qui se concentrent sur des personnalités importantes de Gotham City. La chauve-souris doit résoudre cette énigme avant qu’il ne soit trop tard !

.deux. Les Animaux fantastiques 3 : Les secrets de Dumbledore

Cette fois, l’histoire se situe au Bhoutan et en Allemagne, suivant comment le monde magique faisait également partie de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, Dumbledore reconnaît la menace de Grindelwald et confie à Newt Scamander et à ses amis une mission qui les amènera à affronter l’armée du méchant. Sera-t-il trop tard pour qu’Albus prenne parti dans ce conflit ?

.1. sur le regard

Axel travaille dans un centre d’appels où il entretient une relation dans le dos de sa petite amie Martina avec son patron Ximena. Au moment précis où elle allait faire l’amour dans le bureau de son superviseur, elle reçoit un appel d’un client qui n’a aucune patience avec les démarches à suivre pour se désinscrire d’un service. Ensuite, l’appelant avertit Axel qu’il le vise avec un fusil et lui tirera une balle dans la tête si nécessaire.

