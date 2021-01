Films sur les kaijus à ne pas manquer

La sortie récente du premier trailer de « Godzilla contre Kong« Nous a-t-il plus excité, présentant enfin un aperçu de la bataille que ces créatures colossales mèneront sur grand écran (et HBO Max, pour le public américain).

Les deux colosses de la culture populaire se seraient affrontés sur grand écran pour la première fois en 1962 dans le film japonais « King Kong contre Godzilla« , Qui aurait été fabriqué par la maison de production légendaire Toho, responsable de certaines des productions les plus importantes du genre kaijus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Universal Monsters: 5 films essentiels pour tous les fans d’horreur

« Kaiju » est un terme qui naîtrait au Japon dont la traduction serait quelque chose dans le style de « bête géante ». Il a commencé à être utilisé dans le lexique des producteurs spécialisés dans le « tokusatsu »: films ou séries télévisées dans lesquels de grandes quantités d’effets spéciaux sont utilisées.

Il y a un grand nombre de créatures qui ont joué dans des dizaines de films, bien qu’il ne fasse aucun doute que Godzilla c’est le plus populaire et le plus influent de tous. Qu’il s’agisse de productions exportées du pays du soleil levant ou de révisions occidentales du genre, voici un certain nombre de films à ne pas manquer.

1.- Shin Godzilla (2016)

Les fans de « Neon Genesis Evangelion«Qui veut profiter d’une œuvre différente de celle de son créateur, Hideaki anno, ceci est votre chance. Au cours des plus de 60 ans du personnage, la société Toho il avait toujours présenté des connexions sur les énormes bandes de lézard, la première fois depuis de nombreuses années à redémarrer.

Avec un look terriblement renouvelé et une nouvelle origine, le film ne se concentre pas uniquement sur la dévastation causée par la créature lors de son passage Japon. Il présente également une étude intéressante sur la manière dont la bureaucratie empêche les dirigeants d’agir immédiatement face aux catastrophes naturelles. Un excellent point de départ pour ceux qui sont étrangers à ce type de productions.

2.-King Kong (1933)

Il n’est peut-être pas aussi attrayant pour ceux qui sont plus habitués à l’action contemporaine, mais ce film est une véritable archive historique. Pas seulement pour avoir lancé le concept de présentation de monstres géants dans un film (bien avant que le Japon ne les adopte).

Le film présente également l’un des premiers grands écrans d’effets spéciaux, réalisés par le pionnier du stop motion. Willis O’Brien, maître de la légende de l’animation Ray Harryhausen. Une grande contribution à l’histoire du cinéma et du blockbuster tel que nous le connaissons.

3.- Big Man Japon (2007)

Film dans lequel les Japonais rendent hommage et parodient à la fois le concept de kaijus, avec de fortes références à la série classique de «Ultraman « . Réalisé et mettant en vedette Hitoshi Matsumoto, ceci est un « faux documentaire » qui suit de près un homme d’âge moyen nommé Masaru Daisatou.

Il serait comme n’importe quel citoyen normal s’il n’y avait pas sa capacité à atteindre 30 mètres grâce à l’application de haute tension à son corps. De la même manière que son père et son grand-père avant lui, il utilise ses étranges pouvoirs pour faire partie d’une branche du ministère de la Défense de la nation, qui est en charge d’éliminer les monstres qui tentent d’attaquer l’île dans des batailles transmises en LA TÉLÉ.

4.- Pacific Rim (2013)

Le cinéaste mexicain Guillermo del Toro est un grand amateur de kaijus, et ce film aurait été responsable de ces créatures regagnant une certaine popularité auprès du jeune public et conduirait Legendary Pictures à développer leur «Monster-verse».

On nous présente ici un festin visuel à gros budget dans lequel nous voyons l’humanité affronter des créatures d’un portail sous-marin à l’aide de gigantesques robots pilotés par l’armée qui partagent une connexion mentale pour les contrôler. « Macross« , »Voltron”Et dans une moindre mesure « Evangelion”Sont quelques-unes de ses influences.

5.- La bête de 20000 brasses (1953)

Bande sortie juste un an avant la première production de « Godzilla»Et qui aurait été sa principale inspiration. Bande dans laquelle nous pouvons voir dans toute sa splendeur les compétences d’animation de Harryhausen.

L’histoire d’un dinosaure réveillé par une explosion atomique est le reflet parfait de la peur que les gens de l’époque affrontaient face à la possibilité d’une guerre nucléaire, un sujet abordé dans la plupart des films d’horreur de l’époque.

6.- L’hôte (2006)

Bien avant le nom de Bong joon-ho sera popularisé avec « Parasite», Le réalisateur sud-coréen était déjà l’un des auteurs de films les plus intéressants à offrir sur le continent asiatique, sa contribution au cinéma monstre étant l’une des plus fascinantes présentées au 21e siècle.

L’attaque d’une étrange créature dans la ville de Séoul est le déclencheur d’un voyage émotionnel passionnant lorsqu’il enlève la fille adolescente d’une famille ouvrière dysfonctionnelle, qui doit mettre de côté leurs différences et coopérer s’ils veulent la ramener en toute sécurité.

7.- Colossal (2016)

Nacho vigalondo est un cinéaste et écrivain espagnol controversé qui atteindrait un public international grâce à un curieux film mettant en vedette Anne Hathaway, qui est décrit par son créateur comme «un croisement entre»Godzilla‘ et ‘Être John Malkovich ‘».

Hathaway jeElle incarne une femme alcoolique qui a touché le fond après avoir rompu avec son petit ami et retournée dans sa ville natale, où elle retrouve ses amis d’enfance. Là, il découvrira qu’à une certaine heure de la journée et dans un parc spécifique, il contrôle une étrange créature qui apparaît dans Séoul toutes les nuits.