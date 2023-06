CC

Le film des frères Muschietti a apporté une façon amusante de regarder le voyage dans le temps. Nous en avons 4 de plus pour vous.



Films similaires à Flash avec voyage dans le temps

La première attendue de « Le flash »dirigée par Andy Muschietti, est arrivé au cinéma. inspiré de la bande dessinée point de rupturele film suit les aventures de Barry Allen alors qu’il voyage dans le temps pour tenter de sauver sa mère et changer son destin. « Le flash » Il est devenu une option incontournable pour les amateurs de voyages dans le temps. Si ce thème vous a fasciné, voici quatre films supplémentaires qui explorent cette prémisse fascinante.

+4 films à regarder avec voyage dans le temps

la cohérence

Au cours d’une nuit insolite, un groupe d’amis se retrouve pour dîner et découvre qu’une comète passe près de la Terre. À partir de ce moment, une série d’événements étranges et inquiétants se déclenche, où la réalité commence à s’estomper et les frontières entre les univers alternatifs s’estompent.

Principe

Un agent de la CIA connu sous le nom de « The Protagonist » se retrouve impliqué dans une mission impliquant la manipulation du temps. Dans un monde où le passé, le présent et le futur sont entrelacés, le protagoniste doit affronter des ennemis mortels et percer le mystère d’une technologie capable d’inverser le cours du temps.

À propos du temps

L’histoire suit Tim, un jeune homme qui découvre qu’il peut voyager dans le temps et décide d’utiliser ce don pour trouver le véritable amour. Alors que Tim ajuste son passé et son présent pour créer un avenir parfait, il est confronté à des leçons inattendues sur le sens de l’amour, de la famille et de l’importance de vivre pleinement chaque instant.

Bill et Ted font face à la musique

Il s’agit du troisième volet tant attendu de la saga acclamée. Bill S. Preston, Esquire et Ted Theodore Logan, les adorables musiciens et amis de longue date, relèvent un nouveau défi : composer une chanson qui sauvera l’univers et accomplira leur destin de légendes du rock. Avec l’aide de leurs filles, elles doivent trouver la mélodie parfaite pour atteindre l’harmonie universelle et montrer que la musique peut unir tout le monde.

