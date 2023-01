Films Sailor Moon Cosmos : bande-annonce et dates de sortie

L’anime classique »Sailor Moon » reviendra avec deux nouveaux films. Il a récemment été confirmé que l’histoire créée par Naoko Takeuchi continuera avec les films »Espace Sailor Moon », une nouvelle histoire qui sera divisée en deux parties.

L’intrigue de »Sailor Moon Cosmos » nous présentera les guerrières Sailor Starlights, un nouveau groupe d’idoles connu sous le nom de Three Lights. À travers une nouvelle bande-annonce, il a été révélé comment ces nouveaux personnages rejoindront Usagi (Serena) et ses amis, en plus de révéler que la première partie du film s’ouvrira le 9 juin au Japon, tandis que la seconde le 30 juin du même mois .

Les actrices qui donneront la parole aux nouveaux guerriers de »Sailor Moon Cosmos » ont également été confirmées, avec Saori Hayama jouer au Taiki Kou/Sailor Starmaker, Marina Inoué comme Seiya Kou/Sailor Starfighter et Ayane Sakura comme Yaten Kou / Sailor Starhealer.

Les films »Sailor Moon Cosmos » seront en charge de l’adaptation de la bataille finale du manga créé par Takeuchi, une scène précédemment adaptée comme la fin de l’anime original, intitulée »Sailor Moon étoiles ». Cependant, ce nouvel opus servira de suite à »Sailor Moon Eternal », le nouvel anime qui a servi d’adaptation fidèle au manga.

»Sailor Moon éternelle » ouvert au Japon en 2021, avec Netflix ajoutant l’anime à son catalogue du 3 juin, ces nouveaux films devraient donc arriver sur le service de streaming quelque temps après leur sortie en salles au Japon.

Le manga original de » Sailor Moon » a été publié entre 1991 et 1997, avec un total de soixante chapitres répartis en 18 volumes. Plus tard, la franchise a été adaptée en anime par la société Toei Animation, qui était l’anime que la plupart des téléspectateurs ont rencontré ici en Amérique latine.

Le film » Sailor Moon Cosmos » ouvrira sa première partie au Japon le 9 juin, tandis que la deuxième partie ouvrira le 30 juin. Il n’y a pas encore de date de sortie pour le film sur Netflix.