Films que vous pouvez voir au Festival international du film de Morelia 2021

Cinéma

L’édition 2021 du Festival international du film de Morelia proposera une grande variété de titres pour tous les goûts.

La Dépêche française, l’un des films les plus attendus par le public. (Photo : La Dépêche française)

Dans le cas du Festival international du film de Morelia (FICM), toutes les œuvres présentées et projetées sont une garantie. Et c’est qu’une des caractéristiques de ce festival est que le public sort de toute fonction satisfait du fait des films qui y sont projetés. Dans cette édition 2021 il y a un ingrédient en plus : le plaisir de revenir au cinéma après la pandémie.

Dans tous les cas, pour ne pas baisser la garde contre d’éventuelles infections, la FICM 2021 a préparé une version hybride d’une durée de six jours. Il sera composé de fonctions présentielles (Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis Las Américas, Théâtre Mariano Matamoros) et de fonctions virtuelles gratuites (Channel 22, FilminLatino, Cinépolis Klic).

Que peut-on voir au FICM 2021

Le festival est classé comme suit : 2021 Cinéma mexicain, spectacle d’ouverture, spectacle de clôture, spectacle de gala, premières, premières internationales, semaine de la critique, programme Juan Bustillo Oro et rétrospective Leos Carax.

La dépêche française

Les admirateurs de Wes Anderson ils attendent avec impatience leur nouveau film. D’autre part, les journalistes et reporters attendent de le voir avec émotion car c’est une lettre d’amour au journalisme à travers trois histoires interconnectées. Pour les curieux, il peut également être attrayant en raison de la distribution extraordinaire dont il dispose.

La nuit dernière à Soho

D’emblée, cette œuvre d’Edgar Wright attire l’attention du public grâce à la présence d’Anya Taylor-Joy, une comédienne qui est une caution. De plus, il s’agit d’une histoire d’horreur psychologique qui comprend un voyage dans le temps et interroge à quel point la nostalgie est bienveillante ou dangereuse.

Titane

Lauréat de la Palme d’or au Festival de Cannes, ce film de Julia Ducornau a fait l’objet de polémiques. Pour un secteur, c’est un vrai bijou. Pour les critiques critiques, il est considéré comme une œuvre sensationnelle et provocatrice. La vérité est que les téléspectateurs veulent le voir pour ce même morbide, surtout parce qu’il y a du sexe avec une voiture.

La femme du fossoyeur

Un film de Khadar Ahmed. Elle a bien fait avec les critiques lors du Festival international du film de Toronto 2021 et à Cannes. Parce que? Il rapproche le spectateur du cinéma africain à travers un personnage optimiste qui doit changer de vie lorsque sa femme, atteinte d’une maladie rénale, lui demande cinq mille dollars pour une intervention chirurgicale.

Événement

Elle a remporté le Lion d’or à la Mostra de Venise. Réalisé par Audrey Diwan, le film est une adaptation du roman écrit par Annie Ernaux, une publication où il aborde son expérience de l’avortement dans les années 1960 en France, une période où il était illégal.

Civil

Après que Pas de signes particuliers et Nuit de feu, C’est un autre des films mexicains les plus attendus par les téléspectateurs, notamment en raison de l’excellent accueil qu’il a eu à Cannes. L’intérêt et les attentes résident également dans la performance d’Arcelia Ramírez, qui incarne une mère désespérée de retrouver sa fille, une fille kidnappée par un cartel du crime organisé.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà

Pour libérer le divertissement, le réalisateur Jason Reitman sera chargé de clôturer le festival avec la présentation de cet épisode renouvelé de l’univers créé par son père avec chasseurs de fantômes. Avec une nouvelle génération et des bébés hommes guimauve, le plaisir effrayant trouvera sa solution le jour des morts.

