Films Marvel dans lesquels Lady Loki pourrait apparaître

La variante God of Deception a fait ses débuts dans la série Loki et les fans ont célébré son apparition. Dans quel film MCU pourrait-il participer ?

La série Loki de Disney+ modifié le Univers cinématographique Marvel pour toujours et en chemin, il a présenté des personnages qui seront importants pour l’avenir : Kang le conquérant et Dame Loki. Le premier s’annonce comme la prochaine grande menace pour les héros de la marque, tandis que Dame Loki C’est une lettre indéchiffrable, elle agit selon sa propre convenance et peut souvent être un véritable casse-tête.

Dans les événements de la série Loki, Sylvie découvert que TVA, l’organisme chargé du maintien de la chronologie sacrée, était la création de Kang le conquérant, puis elle a tué le méchant et a commencé le multivers. Pendant ce temps, le dieu de la tromperie, avec qui il a eu une approche romantique, a été envoyé dans une réalité alternative. La question est: Quand reverrons-nous Sylvie ?

Lady Loki pourrait apparaître dans plus de projets Marvel

Le premier film dans lequel il pourrait apparaître est Docteur Strange dans le multivers de la folie. Bien sûr, elle est principalement responsable de la division de la chronologie et a des réponses qui pourraient être utiles au Sorcier Suprême. Il serait également intéressant de la voir interagir avec Wanda maximoff, qui fait partie de cette bande. La nature de cette histoire la rend idéale pour la variante féminine du dieu de la tromperie.

Une autre chance? Thor Amour et Tonnerre. Peut-être que le dieu du tonnerre doit dire un mot ou deux à celui qui a envoyé son frère dans une autre réalité. Est-ce que tuLoki sera présent dans cette nouvelle entrée de Thor? Ils disent que cette fois ce ne sera pas du jeu et peut-être Sylvie prends ta place. Comment allez-vous recevoir Thor ta nouvelle « soeur » ?

Et enfin il y a la chance de voir Sylvie dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Ce film présentera la variante la plus dangereuse de Kang le conquérant, un lien direct avec les actions de Sylvie sur la série de plateforme de streaming Disney+. Le méchant cherchera-t-il à se venger de la variante de Loki? Peut-être qu’il est content des actions de la déesse de la tromperie. C’est elle qui a permis au multivers de renaître et a ainsi sorti cette nouvelle version de Kang…

