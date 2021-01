Films Marvel: Comment regarder tous les films Avengers dans l’ordre chronologique

Un guide complet de la chronologie de Marvel Cinematic Universe avec les 23 films dans l’ordre chronologique, menant à Spider-Man: loin de chez soi.

Après 23 films, d’innombrables crossovers et 4 incroyables Avengers films, le MCU tel que nous le connaissons a changé pour toujours.

Avec Disney + maintenant entre nos mains et la phase 4 est prête pour commencer Veuve noire (sortie prévue en mai 2021) et WandaVision, il est temps de vous donner un cours de recyclage …

Il y a deux ordres dans lesquels vous pouvez regarder les 23 films Marvel avant la sortie de Veuve noire. Vous pouvez soit les regarder dans l’ordre de sortie ou vous pouvez les regarder dans l’ordre chronologique.

L’ordre de sortie vous verra commencer avec les 2008 Homme de fer et progressez jusqu’aux années 2019 Spider-Man: loin de chez soi. Si vous souhaitez découvrir l’ordre chronologique complet? Eh bien, c’est une liste complètement différente qui commence en fait par Captain America: le premier vengeur.

Cette liste comprendra également la série Disney +, WandaVision. Il y aura des spoilers à venir!

1) Captain America: le premier vengeur (2011)

Situé dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film met en place la SSR (Réserve scientifique stratégique) que nous connaissons plus tard sous le nom de SHIELD et nous donne également l’histoire et le premier emplacement connu du Tesseract (la pierre de l’espace) sur Terre.

2) Capitaine Marvel (2019)

Situé en 1995. Le film présente Nick Fury, l’agent Coulson et le SHIELD. Il donne un aperçu de la façon dont le Tesseract a fini sur terre et en possession de Fury. Il présente le Kree, qui apparaîtra plus tard dans gardiens de la Galaxie. Il met également en place le démarrage de Fury’s Avengers Initiative.

3) Homme de fer (2008)

Défini en 2010. Établit Tony Stark en tant que figure de proue du MCU et éventuelle première recrue de l’Initiative Avengers dans une scène post-crédits.

4) L’homme de fer 2 (2010)

Défini en 2011. Selon Marvel, Iron Man 2, l’incroyable Hulk et Thor tous ont lieu dans la même semaine. Hulk peut être vu en arrière-plan sur une télévision à la maison sûre à la fin de L’homme de fer 2. L’homme de fer 2 présente également Black Widow / Natasha Romanova avant Avengers.

5) L’incroyable Hulk (2008)

Défini en 2011. Il pourrait ne pas présenter Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner, mais il fait toujours partie du MCU. Jetez-le entre Iron Man 2 et Thor pour obtenir le plein effet. Cela a lieu en même temps que L’homme de fer 2 et Thor.

6) Thor (2011)

Défini en 2011. Encore une fois, a lieu en même temps que L’homme de fer 2 et L’incroyable Hulk. Présente Thor et met en place la grande finale de la première phase du MCU. Hawkeye fait également sa première apparition dans Thor, avant Avengers.

sept) Avengers (2012)

Se déroule en 2012. Le dernier film de la phase 1 et présente la Mind Stone.



8) Iron Man 3 (2013)

Six mois après les événements de Avengers. Tony traite le SSPT suite à ses expériences de mort imminente lors de la bataille de New York.

9) Thor: Le Monde des Ténèbres (2013)

Défini en 2013. Un an après Avengers et six mois après Iron Man 3. Le monde des ténèbres présente l’Éther, qui sera plus tard expliqué comme étant la pierre de réalité. Il présente également The Collector, qui est vu plus tard dans gardiens de la Galaxie et Guerre d’infini.

dix) Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014)

Situé en 2014, un an après Thor: Le Monde des Ténèbres et deux ans après Avengers. Steve Rogers s’associe à Black Widow et Falcon pour arrêter Bucky Barnes, maintenant connu sous le nom de The Winter Soldier. Les scènes post-crédits présentent également Quicksilver et la sorcière écarlate.

11) gardiens de la Galaxie (2014)

Commence en 1988 mais se déroule 26 ans plus tard, se déroulant en 2014 – la même année que Le soldat d’Hiver. Gardiens Vol 1 présente la Power stone et explique pourquoi les Infinity Stones sont si importantes.

12) Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (2017)

Trois mois après le Vol 1 en 2014. L’histoire a très peu d’impact sur les événements de Avengers: l’ère d’Ultron mais continue d’expliquer plus de points de l’intrigue qui sont pertinents pour le film.

13) Avengers: l’ère d’Ultron (2015)

Situé en 2015. Présente la première apparition de Thanos et fait allusion à ses plans. Révèle également plus d’informations sur la Mind Stone, qui finit par faire partie de Vision. Le film présente également Quicksilver et Scarlet Witch.

14) L’homme fourmi (2015)

Se déroulant des mois après les événements d’Age of Ultron en 2015. Des scènes de flashback avec Hank Pym se déroulent dans les années 80 avant Captain Marvel et présentent le très important royaume quantique.



15) Captain America: guerre civile (2016)

En 2016, un an après Âge d’Ultron. Présente T’Challa avant Panthère noire et Peter Parker devant Spider-Man: Retrouvailles. Installe la querelle entre Tony et Cap et voit le groupe se scinder en Guerre d’infini.

16) Panthère noire (2018)

Défini en 2016. A lieu immédiatement après Guerre civile T’Challa rentre chez lui après la mort de son père à Vienne. Présente Wakanda et plusieurs personnages nouveaux et importants au MCU, notamment Okoye, Nakia, Killmonger, M’Baku et Shuri.

17) Spider-Man: retour à la maison (2017)

Situé en 2016. A lieu quelques mois après les événements de Guerre civile comme nous voyons Peter Parker sortir du sommet de rejoindre les Avengers à l’aéroport en Allemagne.

18) Docteur Strange (2016)

Se déroule en 2016. Le film se déroule sur un an, commençant à peu près au même moment que Guerre civile et se termine juste après Spider-Man: retour à la maison. Présente la pierre du temps également connue sous le nom de l’oeil d’Agamotto. Strange aide Thor à localiser son père, Odin dans une scène post-crédits qui mène directement à Ragnarok.

19) Thor: Ragnarok (2017)

Défini en 2017. Ragnarok a lieu immédiatement après la fin de Docteur Strange. Le film voit la destruction complète d’Asgard. Ragnarok’s La scène post-crédit mène immédiatement à la scène d’ouverture d’Infinity War, alors que nous voyons Thanos arriver sur son navire.

20) Ant-Man et la guêpe (2018)

En 2018, exactement deux ans après les événements de Captain America: guerre civile (la durée de la peine d’assignation à résidence de Scott) et est parallèle à la chronologie juste avant le claquement de Thanos. Contient des informations importantes sur le royaume quantique, qui est également une partie importante de Fin du jeu. La scène post-crédit montre Hank Pym, Janet Van Dyne et Hope se transformant en poussière à la suite de Thanos.

21) Avengers: guerre à l’infini (2018)

Situé en 2018, immédiatement après les événements de Thor: Ragnarok. La scène du générique de fin montre le capitaine Marvel se présentant à l’installation des Avengers, après que les Avengers restants aient réussi à trouver le téléavertisseur de Fury.

22) Avengers: Fin de partie (2019)

Fin du jeu commence en 2018, quelques semaines après le claquement, avec Tony passant 21 jours dans l’espace avec Nebula. Les Avengers restants sont revenus de Wakanda et le capitaine Marvel est arrivé après l’appel de détresse de Fury. Après que Thor ait tué Thanos, cinq ans passent, nous menant à 2023, où les Avengers remontent le temps pour arrêter le plan directeur de Thanos.

—— WandaVision (2021)

Se déroulant en 2023. La série Disney + se concentre sur Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et la réalité de sitcom alternative dans laquelle elle vit. Dans l’épisode 4, il est révélé que les événements se déroulent quelques semaines après la prise de vue de Hulk. Fin du jeu. Monica Rambeau revient de la poussière et commence à travailler pour SWORD pour enquêter sur Westview, la ville dans laquelle Wanda se retrouve après avoir combattu Thanos.

23) Spider-Man: loin de chez soi (2019)

Situé à l’été 2024, Loin de la maison a lieu huit mois après les derniers événements de Fin du jeu, avec le blip et la mort de Tony Stark jouant toujours lourd dans l’esprit du monde.

Bon visionnage!

