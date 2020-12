Nul doute que le thème des mondes dystopiques est l’un des plus touchés par le cinéma de science fiction au fil des ans.

Les films dystopiques ont été largement inspirés par la littérature de genre, comme le travail de George Orwell, imaginant un monde futur, cependant, pas aussi idyllique que beaucoup pourraient le penser. Nous vous présentons cinq films de science-fiction dystopique que vous ne devriez pas manquer.

Photo: Films dystopiques à ne pas manquer Vol. I (Enfants des hommes) / Via Universal Pictures



Ce film avec Harrison Ford nous montre un monde futuriste, sombre et pluvieux où Gué, joue un ancien flic qui revient en mission pour détruire un groupe d’androïdes se faisant passer pour des humains.

Le film explore l'idée de l'humanisation des machines, et dans quelle mesure elles peuvent développer des sentiments et des émotions de la même manière que les humains, en plus, bien sûr, d'être une étape importante dans l'histoire du cinéma en science fiction.







Dans ce film intéressant, Terry Gilliam Il nous présente un monde futuriste dans lequel le système bureaucratique et totalitaire régit la vie de la société.

Le protagoniste du film, Sam Lowry, interpreté par Jonathan Pryce, incarne un bureaucrate qui s'échappe dans le monde de ses rêves et de son imagination pendant son temps libre, ce qui le mènera à un point où il ne pourra pas faire la différence entre réalité et fantaisie.







Le film se déroule dans un monde où la nourriture, les plantes et l’eau sont considérées comme un luxe accessible uniquement à l’élite.

Dans le film, nous suivons son protagoniste, le détective épine, tout en enquêtant sur le meurtre d'un homme puissant et sur ce qui se cache derrière l'incident, révélant ainsi le sombre secret derrière la nourriture que la population mange.







Basé sur un livre du même nom, le film montre un monde où la population a été totalement stérile, à commencer par la mort du plus jeune citoyen de la planète à seulement 18 ans.

Le film se déroule dans un Angleterre totalitaire, où les immigrants sont placés dans des camps de concentration dans des conditions inhumaines, tandis que le protagoniste, Théo Faron, interpreté par Clive Owen, doit remplir la mission de prendre une jeune femme enceinte avec un groupe d'activistes inconnus.







Ce film est entièrement composé de photographies fixes, montrant un monde dans lequel les humains doivent vivre sous terre pendant des générations après troisième guerre mondiale.

Le court-métrage suit le protagoniste utilisé comme cobaye alors qu’il doit voyager dans le passé à travers un machine du temps expérimental qui fonctionne grâce à ses souvenirs pour déchiffrer un moyen de sauver le monde.

L’influence de «La Jetée» s’est développé au fil des décennies, inspirant d’innombrables cinéastes du genre.