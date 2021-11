Films de Paul Thomas Anderson à regarder avant la pizza à la réglisse

Avec un mois à la sortie limitée de Pizza à la réglisse, les fans de Paul Thomas Anderson se préparent à la façon dont le réalisateur acclamé abordera Los Angeles dans les années 70 (c’est-à-dire pour la troisième fois). Avec Alana Haim du groupe Haim, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie, Maya Rudolph et le nouveau venu Cooper Hoffman (fils d’un collaborateur fréquent de PTA, feu Phillip Seymour Hoffman), le film a fait vibrer les cinéphiles avec impatience après une sécheresse de quatre ans de l’auteur.

Au cours des 25 dernières années, Paul Thomas Anderson a réalisé certains des films les plus renommés du cinéma américain moderne, ainsi que la reconnaissance par d’autres réalisateurs comme étant peut-être le meilleur vivant. Des contes policiers et exploitations de la mode aux épopées des barons du pétrole et aux chroniques de l’industrie du porno, les paramètres de PTA peuvent être trouvés à peu près n’importe où, mais le fil conducteur reste une maîtrise de la cinématographie, des mouvements et du dialogue avec suffisamment de couches pour vous garder au chaud pendant une longue hiver de coups de poignard dans le dos, de matraquages ​​et de prothèses génitales. Fait-il toujours mouche ? Mieux que la plupart, bien sûr, mais vous ne pouvez pas explorer de nouveaux espaces sans avoir un avantage ici et là. Voici les huit films d’Anderson, classés.

8 Vice inhérent

On ne sait pas comment cela s’est produit. C’est Zelda Goldman d’Anderson dans la façon dont il doit être caché lorsque la compagnie arrive et les fans de PTA ont largement espéré qu’il mourrait, sa mémoire détachée de leurs cauchemars pour toujours. Vice inhérent est une histoire de détective où vous vous retrouvez à n’enraciner pour personne, en espérant que quelque chose de concret se produise et en regardant en grande partie votre montre jusqu’à la fin du film ou jusqu’à ce que les mains commencent à ressembler à de petits personnages que vous imaginez partir vous-même à l’aventure. Aussi, la pire scène de sexe de tous les temps. Mais exprès ?

7 dur huit

Vos débuts de réalisateur ne disent en grande partie rien sur les talents que vous finirez par amasser, mais tout sur le son de votre voix sans mégaphone. dur huit est l’exploration de personnages contre un monde à la fois familier et indiscernable : le pain et le beurre de PTA. Les téléspectateurs obtiennent des conseils intéressants sur la façon d’arnaquer les casinos, apprécient une relation si profonde qu’elle commence à ne plus exister et font l’expérience de John C. Reilly à son tour mérité en tant qu’homme de premier plan.

6 Magnolia

Osez-vous remonter le temps, pitch Magnolia dans un studio d’abord, et ne pas se faire tuer avec une hache de pompier par chaque chef de studio qui survit à votre explication du deuxième acte. Magnoliaest l’une des entreprises les plus charmantes d’Anderson, un carambolage anthologique de quarante voitures sur la façon dont la vie peut être horrible pour tout le monde. Vous êtes autorisé à le détester, vous êtes autorisé à penser que c’est le Nouveau Nouveau Testament, mais les points importants à retenir sont que Bill Macy a un appareil dentaire, Tom Cruise a des côtelettes temporaires et que les grenouilles sont soit de plus grands symboles, soit juste des grenouilles.

5 Amour Punch-Ivre

Qu’est-ce qu’il y a de plus délicieux Amour Punch-Ivre est que son existence elle-même ressemble à un rêve fiévreux. Avant que le Sandman ne soit plein « Je suis très bon pour jouer maintenant » avec Gemmes non coupées, il plongeait ses orteils dans les eaux indépendantes ici et là; LPD est la meilleure itération de cette époque. Lorsque vous avez deux personnages qui ne sont pas sains d’esprit qui tombent amoureux l’un de l’autre, le produit attendu est que l’amour élimine leurs rides individuelles et les rend parfaitement sains d’esprit (par défaut d’usine). LPD n’exige pas que leur amour soit pesant ou conforme à un modèle social, mais s’épanouisse exactement de la même manière que les deux le font séparément, mais plus fort.

4 Soirées Boogie

Aimer PTA est-il prétentieux ? Même l’acronyme est-il prétentieux ? Oui et absolument. Ne vous recroquevillez pas dessus ; Amusez-vous. Soirées Boogie C’est ce qui se passe lorsque vous donnez des stéroïdes anabolisants à une petite ligue : c’est un délice si chaotique de voir les choses se passer toutes les bonnes versions du mal que vous oubliez de vous soucier de ce qui se passe sous la peau du petit gars. Le film se faufile sur vous. Il s’agit à la fois de la pornographie dans le cadre, pas du tout de la pornographie dans les thèmes, et à cent pour cent de la pornographie dans chaque image. Si vous voulez bouleverser un cinéphile en herbe, dites que c’est votre PTA préféré. Si vous voulez gagner le respect des vraies universités de cinéma, dites que c’est votre PTA préféré et défendez-vous en balançant la bouteille cassée de « J’aime quand les films sont sympathiques ».

3 Le maître

Trouvez à peu près n’importe quel autre réalisateur et ce serait leur meilleur film, haut la main. Le maître regarde un chien et son propriétaire adoptif à travers Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman comme parallèles à la création de l’Église de Scientologie (comme l’appelle le film, « La Cause »). Si vous aimez les histoires sur la façon dont les institutions manipulent leurs propres victimes pour en faire leurs propres champions féroces, c’est l’une des meilleures histoires de tous les temps. C’est dévastateur. C’est frustrant. C’est absolument magnifique à regarder. Comme Denzel a été volé pour Malcolm X il a donc dû être racheté lors d’une transaction ultérieure, c’est là que Phoenix a en fait gagné son Oscar.

2 Il y aura du sang

Ne pas mettre cela comme numéro un est choquant, oui, car cela peut vraiment être parfait. Regarder ce film est probablement ce que c’était pour les fans de mathématiques lorsque Newton a créé le calcul en une semaine et est retourné jouer avec son chat. Daniel Day-Lewis est peut-être dans son rôle le plus emblématique de Daniel Plainview, « un homme du pétrole », et une fois que sa fierté meurtrière se heurte à un prédicateur local (Paul Dano), son puits de pétrole et sa vie sont maudits pour s’effondrer sous le poids de Le désir de Plainview de saigner l’univers de toute sa fidélité. Pour les scénaristes, la scène d’ouverture de Il y aura du sang est devenu un dogme sur la façon de présenter un personnage que votre public doit respecter pendant tout le film alors que ce personnage devient un personnage que personne ne devrait jamais apprécier, incarner ou même sympathiser avec, mais plutôt « se couper la gorge » et garder la tête loin de leur corps.

1 Fil fantôme

Il n’y a pas de plus grand film jamais réalisé ; c’est assigner une certitude quantifiable à une hiérarchie objective et artistiquement qualitative. Cela dit, vous l’avez trouvé. La cinématographie, le scénario, le jeu d’acteur, bien sûr la conception des costumes, la partition, la conception de la production, la maîtrise absolue de ce que les histoires peuvent faire. C’est un film qui se présente sous ses attentes, puis non seulement se révèle être un digne champion de ces tropes, mais renverse inévitablement chacun d’entre eux. Ceci est votre avertissement de ne regarder ce film que si vous mourez bientôt, et soyez sûr que vous l’êtes ; tous les autres films vivront dans son ombre pour toujours et vous devrez choisir d’autres passe-temps tels que parler à vos voisins ou mâcher du papier peint pour passer le temps dans votre post-Fil fantôme cerveau.