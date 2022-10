Films d’animation passés inaperçus du public qui valent la peine d’être regardés

Quand on pense aux films d’animation, la première chose qui vient à l’esprit pour beaucoup est une production de Studio Ghibli, ayant dans son catalogue de grandes histoires emblématiques qui sont restées avec la plupart des téléspectateurs. Cependant, il existe d’autres films d’animation japonais qui passent inaperçus pour beaucoup.

Des histoires comme « Spirited Away » et « Your Name » ont été applaudies par les téléspectateurs et les critiques, devenant des standards dans l’industrie de l’anime pour leurs visuels époustouflants, leurs bandes sonores et leurs performances de personnages. . Si vous souhaitez continuer à vivre ce type d’histoires, voici quelques-uns des meilleurs films d’animation que vous n’avez peut-être pas vus.

une voix silencieuse







Un film tragique, satisfaisant et joyeux à la fois. C’est l’histoire d’une fille sourde qui se fait taquiner par un jeune homme avec qui elle pense pouvoir devenir amie. » A Silent Voice » est une représentation cruelle de la façon dont même les enfants peuvent infliger de la cruauté aux autres, causant des dommages inimaginables à long terme.

Alors que l’ancien intimidateur de classe Shoya Ishida se rapproche de Shouko qu’il avait l’habitude d’intimider, il apprend que la rédemption est une chose douloureuse, mais à la fin, quelque chose de bien l’attend.

Dans la forêt de la lumière des lucioles







Une histoire profonde qui a provoqué un grand impact sur chacun de ses téléspectateurs. L’intrigue suit une fille qui rencontre un garçon étrange nommé Gin dans une forêt de montagne près de la maison de son grand-père. Hotaru apprend que son nouvel ami est un être surnaturel qui disparaîtra à jamais si elle le touche.

Bien que leur relation naissante ait de nombreuses limites, Hotaru retournait toujours dans la forêt chaque été pour passer du temps avec Gin, qui porte toujours un masque. Le film capture parfaitement le désir que l’on ressent pour quelqu’un et la douleur inévitable qui est attendue à la fin.

Des mots qui bouillonnent comme un soda







Socialiser n’est pas facile pour tout le monde, souvent avoir une conversation est une mission difficile pour tout le monde. « Words That Fizz Like Soda » est un film auquel les introvertis peuvent s’identifier. Cherry est un garçon incroyablement timide qui met ses mots dans des poèmes haïku, tandis que Smile est une star vidéo populaire qui se cache ironiquement derrière un masque parce qu’il a de grandes dents de devant.

Ils se rencontrent un été et trouvent une façon étonnante de communiquer sans présenter de stress ou de problème l’un avec l’autre. Une histoire qui capture certainement ce sentiment « d’amour d’été ».

Amour de chat







Bien que cela ressemble à une histoire typique d’adolescents qui grandissent, l’intrigue prend une tournure inattendue qui laisse les téléspectateurs choqués. Miyo Sasaki vit la vie d’une lycéenne moyenne avec des drames familiaux et des rejets amoureux de son béguin, mais un jour, tout change lorsqu’elle tombe sur un masque magique de Noh qui la transforme en chat.

Miyo trouve enfin un moyen de passer du temps avec Hinode, mais aspire à lui dire la vérité sur le chat qu’elle a appris à aimer. »Amor de gata » est un voyage de rencontre avec soi-même au lieu de l’amour, à la découverte des choses précieuses de la vie.

Bonjour le monde







»Hello World » est un film que les fans des productions de Makoto Shinkai comme »Your Name » vont adorer. Le drame romantique de science-fiction suit l’histoire d’un lycée futuriste où une étudiante nommée Naomi Katagaki rencontre un étranger qui prétend être lui mais de dix ans dans le futur.

L’étranger dit à Naomi qu’il est ici pour sauver un camarade de classe nommé Ruri Ichigyo, dans une intrigue romantique qui mélange parfaitement des éléments de science-fiction avec des montagnes russes d’émotions.