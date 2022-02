Films d’animation 2022: ce seront les 5 plus grands moments forts

Ce n’est que récemment que nous vous avons présenté des séries animées qui font définitivement partie des Temps fort de 2022 devrait appartenir. Maintenant, c’est au tour des films : ce sont les titres qui pourraient valoir la peine d’aller au cinéma, s’ils devaient même arriver dans les salles allemandes.

5ème place : Detective Conan Film 25 – La Fiancée d’Halloween

Peu de choses dans le monde de l’anime sont moins surprenantes qu’une nouvelle film détective conan – après tout, ils sont Affaires criminelles de long métrage est depuis longtemps un événement annuel. Pendant ce temps 25ème film de la série, La mariée d’Halloween, tourne autour d’un mariage, de la saison d’Halloween et d’une série d’attentats à la bombe.

Détective Conan Film 25 – La mariée d’Halloween Apparaît sur 15 avril 2022 dans les cinémas japonais. Une date allemande n’a pas encore été fixée, mais si la sortie est similaire à ses plus jeunes prédécesseurs, le film devrait sortir sur Blu-ray et DVD cette année et éventuellement arriver dans les salles avant cette date.

4ème place : One Piece Film Rouge

Semblable à Détective Conan, One Piece a déjà un certain nombre de films. celui qui vient One Piece Film Rouge mais se démarque à nouveau en tournant apparemment autour d’un personnage qui a été assez court dans l’anime pendant un certain temps: Les queues rouges, qui seul aussi vieux Ami du personnage principal Luffy et ancien propriétaire de son chapeau de paille distinctif, jouit d’une certaine importance dans l’émission.

Le film devrait également tourner autour d’un nouveau personnage féminin et … eh bien, c’est à peu près tout ce que nous savons de l’histoire pour le moment. De nouvelles informations et une bande-annonce avec plus de détails et d’impressions visuelles devraient suivre dans les mois à venir jusqu’à « One Piece Film Red » sur 6 août 2022 commence dans les cinémas – mais probablement uniquement dans les cinémas japonais pour le moment, à quoi ressemblera la sortie allemande n’est pas encore connue.

3ème place : Drifting Home

Vous avez probablement déjà remarqué que la liste est à peu près dominée par des films basés sur des séries établies – parfois très longues. avec les bons originaux malheureusement ça a l’air joli mal cette année, mais pour cela pourrait Dérive à la maison font partie des grandes surprises de l’année cinématographique.

Le film est réalisé par l’encore assez jeune Studio Colorido produit (Penguin Highway, A Whisker Away, Star Wars : Visions) et raconte une histoire tout aussi imaginative, presque histoire surréaliste comme les deux autres longs métrages du studio : Deux enfants jouent dans un immeuble prêt à être démoli alors que le monde semble inondé sans plus tarder. Le complexe d’appartements fonctionne immédiatement comme un énorme bateau en béton, avec laquelle ils dérivent à travers l’océan.

Il n’y a pas de date fixe pour « Drifting Home » – tout ce que l’on sait, c’est que le film sortira en 2022 et comme « A Whisker Away » sera disponible sur Netflix.

2e place : Oddtaxi le film : Dans les bois

Tellement excitant un film de gemme anime 2021 taxi bizarre est, il semble si inutile à première vue. Après tout, la série en avait déjà un excellente fin et la plupart de ses mystères bien révélés. Mais maintenant arrête Oddtaxi dans les bois avec sa bande-annonce que peut-être tout était très différent, et ça l’était encore plus dans son monde animaux anthropomorphes découvrir.

Il ne faudra pas longtemps avant de voir ce que « Oddtaxi » a d’autre en magasin. « Oddtaxi In the Woods » sortira le 1er avril 2022 et – comme la série – devrait être disponible en streaming sur Crunchyroll.

1ère place : Dragon Ball Super : Super Héros

De tous les films de franchise de cette liste Dragon Ball Super : Super héros probablement le changement le plus radical, seul de son optique: Parce que le nouveau film « Dragon Ball » se présente en un aspect 3D, les fans plutôt de jeux vidéo sont habitués au rang.

Dans ce look cette fois trouver des combats contre les deux anciens et nouveaux ennemis au lieu de cela : Parce que l’Armée du ruban rouge est de retour après avoir déjà fourni les antagonistes dans certains des premiers chapitres de « Dragon Ball », et a apporté avec elle deux cyborgs particulièrement puissants.

Dragon Ball Super : Super Hero expirera le 22 avril 2022 dans les cinémas japonais. On ne sait rien de plus sur une sortie allemande.