Films avec Lali Espósito, star de Sky Rojo

Lali Esposito



, 29, est l’une des faces principales de



Ciel rouge



, La nouvelle production d’Álex Pina pour le service de streaming



Netflix



. Quand on parle d’Argentine on prend en compte un artiste qui parvient à s’adapter à différents projets, que ce soit en musique ou devant les caméras. Pour que vous en sachiez plus sur son travail d’actrice



nous préparons cette liste avec vos films



. Voyez ce qu’ils sont!

+ Films avec Lali Espósito:



1

Accusé

An:



2018 Dirigée par:



Gonzalo Tobal Terrain:



Une jeune étudiante est la seule à être accusée du meurtre brutal de sa meilleure amie, une affaire rapportée ad nauseam dans les médias. Acculée par les preuves, elle doit faire face à ses propres doutes sur ce qui s’est réellement passé. Disponible en:



Vidéo Amazon Prime

deux

À 40 ans

An:



2014 Dirigée par:



Bruno Ascenzo Terrain:



Les personnages d’une quarantaine d’années confrontent leur passé, leur présent et leur futur dans une soirée de promotion, qui les amène à s’émerveiller dans des situations spirituelles et complexes où ils dirigent leur vie. 3

Autorisé

Année: 2016 Réalisé par: Ariel Winograd Résumé: Dans une conversation avec des amis, Mateo et Camila choisissent leur permis, une célébrité presque impossible à rencontrer avec qui ils pourraient avoir une liaison sans compter comme une infidélité. Disponible sur: YouTube Premium 4

Le combat de ma vie

Année 2012 Réalisé par: Jorge Nisco Résumé: Un boxeur déshonoré retourne dans son pays pour retrouver l’amour, l’honneur et la dignité de son fils. 5

Teen Angels: Au revoir

Année 2013 Réalisé par: Juan Manuel Jimenez Résumé: C’est le disque du dernier spectacle que le groupe pop « Teen Angels » a joué au théâtre Gran Rex. Enregistré fin juillet 2012, le film mêle ses chansons aux commentaires de chaque membre du groupe (issu de la série « Almost Angels »), évoquant des anecdotes, revivant des émotions et révélant des infidences d’adieu qui ont étonné des milliers de fans. (Filmaffinity) Disponible sur: YouTube

