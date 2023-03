Films à voir et à ne pas manquer The Last of Us

recommandations

Ce dimanche arrive la fin de la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, sur HBO Max.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

On sait que demain sera très difficile pour les fans de Le dernier d’entre nous que, jusqu’à nouvel ordre, ils devront dire au revoir à l’une des meilleures séries de l’année. La production mettant en vedette Pierre Pascal et Bella Ramsey Il prendra fin après neuf épisodes, nous voulons donc recommander quatre films à regarder en son absence.

+4 films à regarder si vous avez aimé The Last of Us

Il vient la nuit

Dans ce cas, c’est un film à louer pour Apple TV. En pleine crise due à un danger surnaturel qui menace le monde des vivants, une famille vit au loin, au milieu d’une forêt. L’apparition d’une autre famille mettra tout en péril.

28 jours plus tard

Une production qui a su capter parfaitement bon nombre des situations que nous avons vécues pendant la pandémie. Protagonisée par Cillian Murphy, nous montre le chaos d’un virus qui a anéanti la quasi-totalité de la population, du point de vue d’un homme qui vient de se réveiller au milieu d’un Londres désert et ne comprend pas ce qui se passe. vous le louez pour Jeu de Google.

fils des hommes

L’un des chefs-d’oeuvre de Alphonse Cuaronavec clive Owen en tant que protagoniste et les performances de Michael Caine et Julianne Moore. Disponible en HBO Max, montre un avenir dans lequel les enfants ont cessé de naître. Nous sommes en 2027 et l’extinction est proche. Dans ce contexte, un homme est engagé pour protéger la personne la plus recherchée de la planète.

Sans laisser de trace

Dans ce cas, la situation ne nous montre pas un contexte apocalyptique ou proche de l’être. C’est un film qui nous rappelle très bien la dynamique entre Joel et Ellie. Ici, les protagonistes sont un père, qui décide d’aller vivre au milieu d’un parc national, loin de la société, avec sa fille de 13 ans. Une erreur mettra tout cela en péril. vous le trouvez dans Movistar Jouer.

