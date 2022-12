Films à regarder si vous avez aimé White Noise

Netflix

La production dirigée par Noah Baumbach a été créée sur Netflix ce vendredi. Avec Adam Driver et Greta Gerwig.

© IMDbBruit de fond.

Nous convenons tous que le dernier grand lancement de Netflix de 2022, Bruit de fondC’est un film bizarre et ce n’est pas pour tout le monde. Protagonisée par Greta Gerwig et Adam Driver, nous montre une famille traversée par la peur de la mort qui atteint son paroxysme après un accident survenu dans la ville où elle habite. Si vous êtes du côté de ceux qui ont aimé la production, nous avons quatre autres titres à ne pas manquer, dont deux charlie kaufman et deux de Jim Jarmusch.

+Films à regarder après White Noise

Je pense à la fin

Également disponible en Netflix, nous montre une jeune femme dont la vie semble n’avoir aucun sens et qui tente de se séparer de son compagnon. Un voyage dans la ville de sa belle-famille la mènera dans une spirale de situations de plus en plus absurdes, dans cette production écrite et mise en scène par charlie kaufman. Jessie Buckley et Jessie Plemons Ils sont les protagonistes de cette histoire sortie il y a deux ans.

Le voleur d’orchidées

L’une des histoires les plus incroyables et les mieux réalisées du cinéma de kaufmannexécuté par Spike Jonzé. Peut-être l’une des meilleures interprétations de Nicolas Cage dans sa carrière, dans une production qui comprend également Meryl Streep et Chris Cooper. L’histoire tourne autour d’un scénariste qui doit adapter au grand écran un roman sur le commerce illégal d’orchidées. Paradoxalement, toutes les complications ont été vécues par kaufmann dans ma propre chair lors de l’écriture de ce scénario.

paterson

Bien qu’il travaille comme chauffeur de bus, quand il ne travaille pas, il travaille comme poète. Mettant également en vedette Adam Chauffeurétait dirigé par Jim Jarmusch et il a été lancé en 2016. Une histoire qui nous invite à penser et à réfléchir sur les choses simples de nos vies.

les morts ne meurent pas

Tilda Swinton et Tom Hiddleston sont aux commandes de ce film réalisé par Jim Jarmusch. Ce sont deux vampires qui sont ensemble depuis de nombreux siècles et qui vivent isolés du monde, pour garder leur secret. C’est un musicien complètement amoureux, à qui l’arrivée de sa belle-sœur, avala peur de la fin de tout suscite en lui : de la vie qu’ils mènent et de l’idylle qu’il entretient avec Veille depuis de nombreuses années.

