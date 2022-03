Filmographie de Satoshi Kon gratuite à louer pour une durée limitée

Satoshi Kon est l’un de ces noms qui font partie de la royauté dans deux groupes de personnes, les fans d’anime et les fanatiques de cinéma. Bien que le réalisateur soit décédé à l’âge de 46 ans, il a réussi à construire un solide héritage dans l’animation et le cinéma. Si son travail a réussi à passer sous votre radar, voici une bonne nouvelle ! Le National Museum of Asian Art du Smithsonian présentera ses quatre longs métrages sur son site Web à partir de ce samedi 26 mars ! Si vous êtes nouveau dans ses films, voici un petit aperçu de chacun d’eux.

Bleu parfaitun thriller psychologique de 1997, basé sur le roman Perfect Blue : Métamorphose complète par Yoshikazu Tekeuchi. Le film suit Mima Kirigoe, membre d’un groupe d’idols J-Pop qui souhaite se diversifier dans le monde du théâtre. La femme saute d’un monde de roses et de robes, et dans un film dramatique lourd. Alors que son manager est préoccupé par le fait qu’elle filme une scène particulière, Mima assure à tout le monde qu’elle peut gérer le rôle. Alors que son monde change, le monde de la fiction et de la réalité commence à se fondre et Mima commence à tourner en spirale. En plus de cela, elle reçoit des lettres d’un harceleur, qui considère que Mima quitte le groupe comme un ternissement de son image irréprochable de ses jours d’idole. Perfect Blue a laissé un héritage durable, inspirant des réalisateurs tels que Darron Aronofsky.

L’actrice du millénaire est un drame de 2001 qui est vaguement basé sur la vie de vraies actrices japonaises Setsuko Hara et Hideko Takamine. Le film est une lettre d’amour au cinéma japonais. Alors qu’un grand studio de l’âge d’or fait faillite, un intervieweur de télévision Genya Tachibana et son caméraman Kyoji Ida recherchent l’actrice âgée Chiyoko Fujiwara, qui était la star la plus connue du studio à ses années d’or. Alors que Chiyoko raconte l’histoire de sa vie, Genya et Kyoji jouent le rôle de remplaçants pour le public, alors que le film saute entre les événements réels de l’actrice et les rôles de film pour lesquels elle est la plus célèbre. Enfant, Chiyoko croise la route d’un inconnu, un artiste en fuite pour s’être opposé à la guerre sino-japonaise. Elle aide l’homme à s’échapper, en échange, il lui offre une clé mystérieuse qu’elle promet de lui rendre lorsqu’ils se reverront. Chiyoko entame sa carrière d’actrice pour poursuivre l’homme mystérieux, et c’est ce dynamisme qui l’inspire dans ses performances, des pièces d’époque aux drames, en passant même par un hommage au cinéma kaiju. Actrice du millénaire a été bien accueilli par les critiques et les fans et a remporté de nombreux prix. L’un des prix remportés par le film a été le Grand Prix du Festival des arts médiatiques de l’Agence japonaise des affaires culturelles, qui est à égalité avec Spirited Away de Hayao Miyazaki.





Parrains de Tokyo est une aventure tragi-comédie de 2003 qui se déroule la veille de Noël. Trois sans-abri, un alcoolique d’âge moyen nommé Gin, une femme transgenre nommée Hana et une adolescente en fugue nommée Miyuki, découvrent un nouveau-né abandonné en fouillant dans les poubelles. Alors que les trois partent en mission pour rendre l’enfant à ses parents, nous apprenons les origines et les cicatrices de la famille retrouvée. Le voyage rapproche les trois, dans une histoire plus ancrée et moins fantaisiste que les deux films précédents de Kon. Kon lui-même a qualifié le film d' »histoire sentimentale tordue ». Parrains de Tokyo a été un autre succès auprès des critiques et du public. De nombreux fans d’anime considèrent désormais le film comme un classique des fêtes à regarder chaque année.

Paprika, un thriller psychologique de science-fiction de 2006, est basé sur le roman du même nom de Yasutaka Tsutsu. Paprika est un mélange des moments de thriller dur de Perfect Blue, tout en profitant pleinement du fait d’être un film d’animation. À l’avenir, il existe un appareil populaire appelé « DC Mini » qui permet à l’utilisateur de visualiser les rêves des autres. Nous suivons le docteur Atsuko Chiba, qui utilise l’appareil pour aider illégalement des patients psychiatriques en dehors du centre de recherche via son alto-ego dans le monde des rêves, Paprika. Lorsqu’un terroriste s’infiltre dans le monde des rêves, il commence à brouiller la frontière entre le rêve et la réalité. Paprika a été bien accueilli par le public et a remporté de nombreux prix depuis sa sortie.

L’héritage de Satoshi Kon





Satoshi Kon l’illusionniste

Satoshi Kon travaillait déjà sur son prochain film après Paprika, Machine à rêver, quand on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas en phase terminale. Kon a choisi de passer sa dernière année à la maison et a caché au public la nouvelle de sa détérioration de la santé. Le statut de Machine à rêver a fait des pauses; Seul le temps nous dira si le film sera un jour terminé.

Bien que nous n’ayons pas Dreaming Machine, il y a un autre film dans la bibliothèque de streaming qui sera disponible à la location, un documentaire sur sa vie intitulé Satoshi Kon : l’illusionniste. Le film comprend des entretiens avec Mamoru Hosoda, Darren Aronofsky, Jérémy Clapin et Mamoru Oshii. Que vous découvriez les œuvres exceptionnelles de Satoshi Kon ou que vous cherchiez à vous y replonger, ce sera certainement une opportunité que vous ne voudrez pas laisser passer !





