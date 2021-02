Filmer la finale "les morts qui marchent"-La saison a commencé

La première prise est tombée, le tournage de la onzième et donc finale de la saison « The Walking Dead » vient de commencer. Ce sera la dernière fois que toutes les personnes impliquées se rendront sur le plateau, car la série se terminera officiellement après la saison à venir.

L’auteur et producteur Kevin Deiboldt a annoncé le début du tournage de « The Walking Dead » sur Twitter: « Chapeau à notre équipe et casting (plein de fous) pour le début tant attendu de la saison de tournage 11. Une année complètement folle dans le travaille nous espérons maintenant que l’attente en valait la peine. » Deiboldt a décoré son message avec un dessin de zombie et les mots: « Premier jour de tournage de la saison 11. »

Après « The Walking Dead », c’est avant « The Walking Dead »

Mais nous avons encore un peu de temps avec Daryl, Carol et tous les autres survivants de l’apocalypse zombie, car la grande finale de la série ne sera diffusée qu’en 2022. Et même dans ce cas, ce n’est qu’un adieu temporaire, car AMC a déjà donné son feu vert à plusieurs histoires dérivées. Entre autres choses, une série continuera sur la façon dont les choses se passent avec Daryl et Carol.

La saison 10C se poursuit bientôt

Tout d’abord, nous attendons avec impatience le début des épisodes supplémentaires de la saison 10 – il reste encore six épisodes. Alors que les épisodes seront diffusés sur AMC le 28 février aux États-Unis, nous pourrons en profiter un jour plus tard, comme d’habitude. Comme d’habitude, « The Walking Dead » peut être vu sur Fox dans ce pays, reçu sur Sky ou Magenta TV.