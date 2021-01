Filmer Borat 2 en secret s’est avéré très stressant, mais il n’y avait pas d’autre moyen

Alors que 2020 a été une année de grandes surprises en ce qui concerne les films qui ont pu sortir et qui ont dû être retardés, la plus grande surprise de l’année a sans doute été que Sacha Baron Cohen avait secrètement terminé le tournage d’une suite de son faux documentaire emblématique. Borat. Monica Levinson, l’un des producteurs de la suite, a récemment déclaré à CinemaBlend que travailler sur Borat 2 était incroyablement stressant en raison de la sécurité étanche à l’air autour du projet.

« C’est super stressant. J’ai produit Borat et Bruno vous savez, il y a longtemps, alors j’avais l’habitude de filmer en secret. Quand vos amis vous demandent ce que vous faites, vous devez inventer une histoire ou simplement dire: ‘Oh , juste cette petite chose », et vous la touchez en quelque sorte et vous n’en parlez pas. Je ne pense pas avoir prononcé le mot« Borat »jusqu’à ce que Dieu soit sorti, bien après la sortie de la bande-annonce parce que c’était juste, me fait peur. Je veux dire que nous sommes tellement entraînés à ne pas dire le nom du personnage et nous ne faisons pas d’erreur. Si vous prononcez le nom du personnage en pratique de quelque manière que ce soit, forme ou forme, ou dans les pages que nous recevons ou les contours, c’est il est plus probable que vous vous trompiez à un moment donné. Et la réalité est que si nous ne filment pas en secret, le film ne réussira pas ou ne sera pas réalisé avec succès, car si les gens savent ce qui se passe, il est presque impossible de fais-le. »

Tous les deux Borat et sa suite est essentiellement une série de conversations entre le personnage de Baron Cohen et des gens ordinaires qui ne savent pas qu’ils sont dans un faux documentaire. Réussir une telle cascade après le succès fulgurant de l’original Borat était extrêmement difficile selon Monica Levinson, c’est pourquoi le réalisateur de la suite, Jason Woliner, était également contre l’idée de faire une suite dans un premier temps, selon ses propres mots.

« J’ai essentiellement dit [to the production team] que Borat est le film le plus drôle jamais réalisé et que c’est presque certainement une erreur de faire une suite … En raison de la nature du film, Borat est l’un des personnages de comédie les plus populaires du siècle dernier, vous devez donc trouver des personnes qui je ne sais pas qui il est. Sacha bien sûr était parfaitement conscient de tout cela et était d’accord avec tout ce que je disais. Si je devais deviner, je pense qu’il a respecté le fait que je suis entré les yeux ouverts et que je savais à quel point c’était une tâche ardue. Quelques jours plus tard, j’ai été invité dans la salle de l’écrivain pendant une semaine pour voir si je m’entendais avec Sacha et son équipe de rédaction. C’était tout le groupe d’écrivains du premier film et de quelques nouveaux. Deux jours plus tard, on m’a offert le poste et je ne suis jamais parti. «