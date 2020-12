Filmer Alvin et les Chipmunks 3 s’est avéré être une expérience horrible pour David Cross

Au cours d’une carrière longue et variée, l’acteur et comédien David Cross a fait partie de nombreuses franchises extrêmement populaires, de Développement arrêté à la Film d’horeur séries. Cross a également eu son doigt dans la tarte qui est entre le divertissement. L’acteur faisait partie de l’adaptation en direct de 2007 de Alvin et les Chipmunks, et ses deux suites. Dans une interview avec Justin Long, Cross a révélé que faire ces films était loin d’être amusant et amusant.

« Faire le troisième film Alvin et les Chipmunks, c’était tellement, euh, ils étaient si irrespectueux envers moi et si méchants, comme juste mesquins et bizarres et je pourrais vous raconter un tas d’anecdotes différentes du genre – c’était vraiment étrange parce que quand vous pensez, et laissez-moi passer ceci à travers le … pour commencer en disant que je ne peux pas vous dire combien de parents au fil des décennies ont été comme: « Mec, merci d’avoir fait ça parce que je devais regarder ça putain truc quarante fois et au moins tu es drôle »et au moins ça, tu sais – j’ai eu ce commentaire un million de fois, ça me fait toujours me sentir mieux. C’est en collaboration avec des enfants qui sont comme« Hé! oncle Ian! ‘; les enfants ont adoré, et c’était international, je veux dire, j’ai été reconnu au Mozambique, sur une plage au Mozambique, mais, c’était fou. Mais, oui, ils étaient tellement merdiques avec moi et j’aime toujours, vous Je sais, les trucs qui sont drôles, ce n’est pas dans le scénario. Ce sont des trucs sur lesquels je travaille et je suis un professionnel et je viens et je connais mes lignes re quand je suis censé être et que je propose de nouvelles choses et je lance des choses. «