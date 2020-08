Filmé avec un téléphone portable: trois hommes auraient violé une femme

Dans la nuit de samedi, une jeune femme sur le chemin du retour est probablement traînée dans les buissons et violée par trois inconnus. La police recherche les hommes et demande avec les premières descriptions des auteurs des indices de la population.

Selon la police, une femme de 23 ans de Potsdam a été agressée et violée par trois hommes. La jeune femme s’était rendue dans une station-service samedi soir pour faire du shopping et, selon son propre récit, avait été approchée par trois hommes sur le chemin du retour par derrière dans une langue inconnue, a rapporté la direction ouest de la police. N’ayant pas réagi, elle a été agrippée par derrière et traînée dans une forêt voisine.

Là, l’un des inconnus a dépassé le jeune homme de 23 ans tandis que l’un des auteurs a détenu la femme et le troisième aurait été photographié et filmé avec un téléphone portable, a rapporté la police, qui recherche des témoins. Après l’acte, les hommes se sont enfuis. La femme a été blessée et soignée dans un hôpital samedi. Le même jour, la mère de l’homme de 23 ans a signalé le crime, a indiqué la police. Selon une première enquête auprès de la jeune femme, les auteurs présumés seraient d’origine «méditerranéenne» et auraient entre 25 et 35 ans et mesuraient 1,85 m, 1,70 m et 1,70 m. A cet égard, la police demande des informations à la population.

Toujours dans la nuit de samedi, une victime de viol de 22 ans n’était pas loin. Selon la police, aucun lien direct entre les deux actes n’est devenu connu après l’enquête initiale.

À la mi-juillet, la police a arrêté un délinquant en série présumé de 29 ans qui aurait violé plusieurs femmes à Berlin et dans le Brandebourg. L’agresseur s’est d’abord adressé aux victimes de manière très amicale, toujours à des moments de la journée où il y avait de l’animation à la campagne. Ensuite, il l’a attrapée et bâillonnée de force et l’a finalement traînée loin et dans des régions plus éloignées. Après le viol, il a montré une autre facette et a voulu prendre soin de sa victime. Dans trois cas, l’auteur a été particulièrement violent: le procureur Katrin Frauenkron explique qu’il a intimidé les femmes avec des outils dangereux. En cas de condamnation, la peine maximale est de cinq ans par infraction pour ces seules infractions.