Film Uncharted : Sarazar part à la chasse au trésor avec Tom Holland et Mark Wahlberg

avec Inexploré La première adaptation très attendue de la série de jeux vidéo à succès de Naughty Dog sort en salles. À la Sortie en salles le 17 février est devenu une star de YouTube et un joueur à la retraite Sarazar avec les deux stars d’Hollywood Tom Holland et Mark Wahlberg aussi jeune nathan drake et Victor Sullivan rencontré pour parler du nouveau film.

Ici, Sarazar (alias Valentin Matthias Rahmel) des deux héros du film d’aventure sur un très chasse au trésor spéciale envoyée: Fidèle au style du film ou du jeu original, il saute en parachute d’un avion à une hauteur vertigineuse, escalade des immeubles de grande hauteur sur le mur extérieur, pratique le tir à l’arc et tente de trouver le trésor du château de Drachenfels.

Vous pouvez maintenant faire partie de l’aventure sauvage avec la vidéo suivante – et même dépoussiérer des parties du butin ! Vous pouvez en savoir plus sur le butin du trésor ici.

De quoi parle le film Uncharted ?

Contrairement à la populaire série de jeux PlayStation, le film raconte la première fois Histoire d’origine du jeune Nathan Drake. Cela perce en tant que voleur lorsqu’il rencontre le chasseur de trésors Sully et se lie d’amitié avec lui. Il recrute le jeune Drake pour leur première aventure ensemble autour du monde.

La découverte d’une ancienne carte au trésor les conduit tous les deux à la recherche du pot d’or perdu appartenant au légendaire marin Magellan. Cependant, un dangereux adversaire se met bientôt en travers de leur chemin : l’impitoyable Moncada – joué par Antonio Banderas (« Le Masque de Zorro ») – qui, en tant que descendant de Magellan, revendique pour lui-même le trésor d’une valeur de plusieurs milliards de dollars américains.

Les fans de jeux peuvent se réjouir du film d’action Retrouvailles avec des personnages populaires et séquences connues des jeux Soyez heureux. qui Œufs de Pâques vous pouvez vous attendre exactement dans le film, nous l’avons résumé pour vous ici.