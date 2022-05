Film ‘Top Gun: Maverick’, sachez de quoi il s’agit et quand il s’ouvre

C’était en 1986 quand Tom Croisière a pris son envol et a ravi des millions de téléspectateurs pour sa performance dans »meilleur pistolet », un film classique sur une académie pour pilotes d’élite que la marine américaine a créée afin de générer des soldats experts en techniques de combat aérien. C’est ici que nous rencontrons Pete »Maverick » Mitchell, un jeune pilote réputé pour sa façon folle de conduire, étant l’un des plus reconnus de l’académie.

Maintenant, 35 ans plus tard, bien que 30 ans selon l’histoire de la bande, Maverick devra retourner dans les airs pour que le prochain sorte »Top Gun : Maverick », film suite réalisé par Joseph Kosinskiet cela ramènera Cruise en tant que pilote légendaire, qui revient maintenant pour enseigner à une nouvelle génération de jeunes audacieux prêts à tout laisser dans le ciel.

De quoi parle Top Gun Maverick ?







Le monde a changé depuis que nous avons vu Maverick pour la première fois sur grand écran. Maintenant, le pilote légendaire devra former un groupe de pilotes diplômés pour une mission spéciale à laquelle aucun autre aviateur n’a été confronté auparavant. Tout change lorsque Maverick rencontre le Lieutenant Bradley Bradshaw, mieux connu sous le nom de »Rooster », fils de son vieil ami Nick Bradshaw, mieux connu sous le nom de »Goose ».

Cette réunion ravive la culpabilité au sein de Maverick pour la mort de son ami, devant lutter contre les fantômes de son passé, traînant et affrontant ses peurs les plus profondes, car bien qu’il ait toujours été un pilote risqué et irresponsable, maintenant il devra faire attention d’un groupe de nouveaux pilotes, qui ne veut pas qu’ils subissent le même sort que son vieil ami.

L’histoire nous apportera sans aucun doute une bonne dose d’action aérienne avec une touche de drame, tout comme le premier film »Top Gun », car nous verrons la relation entre Maverick et »Rooster », qui voudra honorer l’héritage de son père à tout prix, peu importe à quel point être pilote est dangereux.

Quel est le casting de »Top Gun : Maverick » ?

En tant que suite d’un film d’action classique, »Top Gun: Maverick » aura une foule de visages familiers et de nouveaux ajouts. Bien qu’il ait été confirmé que seul Tom Cruise reviendra en tant que Maverick et Val Kilmer fera une apparition en tant que Tom »Iceman » Kazansky, étant le seul facteur de nostalgie des acteurs qui ont participé à »Top Gun ».

La suite comportera l’ajout de nouveaux visages à l’univers »Top Gun », à commencer par Miles Teller qui donnera vie à »Rooster », le fils de »Goose », qui agira de concert avec Jennifer Connelly, Glen Powell, Ed Harris, Jon Hamm Oui Lewis Pullmann.

Quand est sorti »Top Gun : Maverick » ?

»Top Gun: Maverick » a été un autre des films touchés dans sa production par la pandémie de coronavirus. Une fois son tournage commencé, il a fixé sa date de sortie au 12 juillet 2019, qui sera ensuite déplacée au 24 juin 2020, depuis lors, les plans de primordial Ils sont allés de haut en bas, puisqu’ils ont déplacé la date au 23 décembre 2020, puis au 2 juillet 2021, et cette même année, il faisait sauter sa première au 16 juillet et au 19 novembre.

Maintenant, après plusieurs retards, et si tout se passe bien, nous reverrons Tom Cruise à la première de « Top Gun : Maverick », qui sortira en salles le 27 mai 2022.