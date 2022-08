Film Peaky Blinders: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Quiconque s’est accroché à tous les crimes macabres commis sur les ordres – ou aux mains – du gangster le plus célèbre d’Angleterre édouardienne, Tommy Shelby, attend avec impatience le prochain épisode du drame à succès international de la BBC Peaky Blinders. Maintenant que la série télévisée a pris fin après six séries, un film poursuivant la saga est en préparation.

Alors, maintenant que l’histoire de Tommy Shelby a atteint les années 1930, que réserve le gang notoire de Birmingham ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Peaky Blinders : l’intrigue

Après avoir parcouru une vaste partie de l’histoire de l’après-guerre, y compris l’époque de la grève générale de 1926 et de la Grande Dépression, la saison six a quitté Tommy Shelby (Cillian Murphy) au début des années 1930. Sa rencontre fatidique avec le leader fasciste britannique Oswald Mosley, joué avec habileté par Sam Claflin (Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence, Les jeux de la faim : geai moqueur), a conduit à son infiltration de l’Union britannique des fascistes, à une tentative d’assassinat ratée et, à la fin de la série, à la vengeance exigeante de Michael (Finn Cole) pour sa perte de la fortune de Tommy, et bien d’autres choses encore.

Mais dans quelle mesure cela aura-t-il une incidence sur le film n’est pas encore clair. Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles le film constituerait une préquelle datant d’avant la Première Guerre mondiale, il semble que le film sur lequel travaille actuellement le créateur Stephen Knight sera en fait une continuation, Knight confirmant plus tôt cette année que le L’histoire sera basée sur un décor pendant la Seconde Guerre mondiale.

Peaky Blinders : le casting

Aucune information n’a été divulguée sur le casting du film, mais diverses sources ont révélé leurs espoirs et leurs intentions pour la production. Cillian Murphy a indiqué son implication dans le film, tandis que Knight a révélé plus tôt cette année qu’il était impatient de Spider-Man : Pas de retour à la maison la star Tom Holland, qui a précédemment confirmé qu’il avait essayé et échoué à gagner un rôle dans la série télévisée dans le passé, pour jouer dans le film.





Le frère aîné de Shelby, Arthur Jr., joué avec délectation par Paul Anderson (Docteur Who, Sherlock Holmes : Jeu d’ombres), apparaîtra également dans un rôle principal.

Reste à savoir si Tom Hardy reprendra son rôle d’Alfie Solomons, mais l’acteur hollywoodien a eu un emploi du temps chargé ces derniers mois, mettant en vedette le film à suspense de Gareth Evans qui sortira bientôt. Ravage et co-écrit le scénario du film Marvel Universe Venin 3. Il devrait également jouer le rôle du photographe britannique de la guerre du Vietnam Don McCullin dans un biopic qui reste en développement.

Winston Churchill – que les fans ont vu devenir une figure importante de la scène politique britannique au cours de la série – peut encore apparaître étant donné le cadre de la Seconde Guerre mondiale dans le film. Bien que le personnage ait été interprété par trois acteurs différents au cours de la série, celui de Neil Maskell (High-Rise, Bonne année, Colin Burstead) la représentation était la plus convaincante, et les fans voudraient probablement que l’acteur reprenne le rôle.





Knight a confirmé que de nouveaux personnages seraient introduits pour le Peaky Blinders sortie de film mais est resté discret sur leur relation avec les Shelby ou leur rôle dans le film.

Programme

À l’heure actuelle, Knight a terminé l’écriture du scénario du film, comme il l’a mentionné lors d’une interview à la radio le mois dernier. Knight a poursuivi en disant que plusieurs lieux de tournage à Birmingham proches de l’endroit où le gang Peaky Blinders opérait au début du XXe siècle ont été repérés et décidés. Cependant, Knight « espérait » que le tournage commencerait dans les dix-huit prochains mois, ce qui en pratique suggère quelque temps en 2023 ou au début de 2024.

Ceux qui s’attendent à un retour rapide risquent toutefois d’être déçus. Knight a plusieurs autres projets dans le mix, y compris un drame très attendu de la BBC sur les débuts du British Special Air Service, SAS : Héros voyous, qui devrait se diriger vers une date de première à la fin de cette année ; le casting comprend Downton Abbey : une nouvelle ère avec Dominic West, Alfie Allen (Jeu des trônes, Près de l’ennemi), et Éducation sexuelleest Connor Swindells. Knight travaille également sur une nouvelle adaptation de la BBC de Charles Dickens De grandes attentes, avec Olivia Coleman, lauréate d’un Oscar, dans le rôle de Miss Havisham; le tournage a commencé en mars.





Cependant, les fans souffrant de symptômes de sevrage peuvent toujours trouver du réconfort dans la mise en scène d’un spectacle de danse basé sur la série qui commence sa diffusion au Royaume-Uni dans un théâtre de Birmingham le mois prochain, ainsi qu’un spectacle de théâtre en réalité virtuelle, Peaky Blinders: L’ascension, actuellement à l’affiche à Londres, et la suggestion de Knight selon laquelle plusieurs séries dérivées – les débuts d’un Blinderverse? — sont à l’étude pour le développement.